Gilla Band han roto cuatro años de silencio con «Giraffe», su nuevo single publicado hoy vía Rough Trade Records. El cuarteto dublinés presenta su primera música nueva desde el álbum Most Normal (2022) con un tema autoproducido que arranca como un lodazal de post-punk abrasivo y muta, a mitad de recorrido, en una tromba de dance industrial. «Giraffe» llega acompañada de videoclip, de una edición limitada en picture disc de 7″ y del anuncio de una extensa gira por Norteamérica y Europa.

La espera era larga, pero «Giraffe» no suena a banda que vuelve con las manos vacías ni con ganas de quedar bien. El tema empieza exactamente donde uno esperaría que estuviera Gilla Band: disonancia, feedback y la voz de Dara Kiely vertiendo un monólogo interior que suena a interferencias de radio. Pero en su segunda mitad la canción da un volantazo hacia el dub y el dance punk, con el bajo rodando y la batería encontrando por fin un groove. Es como si el caos inicial encontrara, casi por accidente, algo parecido a la calma.

La madre irlandesa como salvavidas: el outro que lo cambia todo

Kiely ha explicado la arquitectura emocional del tema con una precisión que no suele verse en notas de prensa. Los primeros compases representan su estado mental habitual: un lugar disperso y a veces muy solitario, donde cuesta sentirse querido y todavía más articular lo que uno piensa. El outro, en cambio, es otra cosa. Es la confirmación indirecta de que el afecto existe, aunque sea difícil de creer. «She chased me out the door with a hairbrush demanding that I would wear a suitable jacket», canta Kiely. «Es un gesto muy de mamá irlandesa», ha dicho. «Ese nivel de amor me cuesta aceptarlo, pero es algo hermoso que tener en la vida».

Lo notable es que la canción no ilustra esa idea, la construye sonoramente. El desorden de la primera mitad y el pulso casi bailable del final no son dos canciones pegadas: son el mismo cerebro en dos momentos distintos. Que Gilla Band lo resuelvan sin transición obvia, como si el caos simplemente decidiera organizarse un momento, dice mucho de dónde están cuatro años después de Most Normal. La autoproducción (el propio grupo firma el crédito) refuerza esa sensación de control sobre el descontrol.

La gira que confirma que esto va en serio

Junto al single, Gilla Band han anunciado una gira de otoño por Norteamérica (octubre y noviembre de 2026) y una extensa travesía europea en enero y febrero de 2027. No hay fechas en España, pero quien quiera verlos tiene opciones a corta distancia: París el 20 de enero, Bruselas el 21, Amsterdam el 23 o Milán el 6 de febrero, antes de cerrar el recorrido en las islas británicas.

El retorno de Gilla Band no llega solo. El guitarrista Alan Duggan Borges lleva un tiempo trabajando en su proyecto paralelo The Null Club, cuyo EP debut ya recogimos aquí. Lo que hacía ahí (experimentar con colaboradores de The Horrors y Mandy, Indiana) puede leerse ahora, en retrospectiva, como parte del mismo proceso creativo que desemboca en «Giraffe». El silencio de la banda nunca fue inactividad.

Fechas de gira Europa 2027

Estas son las fechas confirmadas para la gira europea:

20 enero — Trabendo, París (Francia)

— Trabendo, (Francia) 21 enero — Le Botanique, Bruselas (Bélgica)

— Le Botanique, (Bélgica) 22 enero — Le Grand Mix, Tourcoing (Francia)

— Le Grand Mix, (Francia) 23 enero — Tolhuistuin, Ámsterdam (Países Bajos)

— Tolhuistuin, (Países Bajos) 25 enero — Ekko, Utrecht (Países Bajos)

— Ekko, (Países Bajos) 26 enero — Betty, Hamburgo (Alemania)

— Betty, (Alemania) 27 enero — Loppen, Copenhague (Dinamarca)

— Loppen, (Dinamarca) 29 enero — SO36, Berlín (Alemania)

— SO36, (Alemania) 30 enero — Hydrozagadka, Varsovia (Polonia)

— Hydrozagadka, (Polonia) 31 enero — Subzero, Praga (República Checa)

— Subzero, (República Checa) 2 febrero — Durer Kert, Budapest (Hungría)

— Durer Kert, (Hungría) 3 febrero — Flucc Wanne, Viena (Austria)

— Flucc Wanne, (Austria) 5 febrero — Bogen F, Zúrich (Suiza)

— Bogen F, (Suiza) 6 febrero — Arci Bellezza, Milán (Italia)

— Arci Bellezza, (Italia) 10 febrero — Trinity, Bristol (Reino Unido)

— Trinity, (Reino Unido) 11 febrero — Heaven, Londres (Reino Unido)

— Heaven, (Reino Unido) 12 febrero — Band on the Wall, Mánchester (Reino Unido)

— Band on the Wall, (Reino Unido) 13 febrero — Grand Classic, Glasgow (Reino Unido)

Cuatro dublineses que decidieron que el rock podía sonar a otra cosa

Gilla Band (antes Girl Band) se formaron en Dublín en 2011 con Dara Kiely a la voz, Alan Duggan Borges a la guitarra, Daniel Fox al bajo y Adam Faulkner a la batería. Su debut, Holding Hands with Jamie (2015), los colocó en el mapa de inmediato: una mezcla de noise rock, post-punk y humor absurdo con referencias irreductiblemente irlandesas que el Irish Times describió como «el acto más fascinante del momento». The Talkies (2019) profundizó en la distorsión y la atonalidad, y consolidó a la banda como referencia para toda una generación de grupos de guitarra experimentales.

Tras cambiar de nombre en 2021 por razones de inclusividad, publicaron Most Normal (2022) bajo el sello Rough Trade, producido por Fox, incorporando elementos de techno y no wave en lo que muchos consideran su trabajo más ambicioso. Su influencia en bandas como Fontaines D.C. o The Murder Capital está fuera de discusión. «Giraffe» llega cuatro años después de ese disco, autoproduc­ida y sin anuncio de álbum por el momento, pero con la misma voluntad de empujar los límites hacia donde nadie más mira. Eso, en la trayectoria de Gilla Band, siempre ha sido buena señal.

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