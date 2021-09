Gina Birch (The Raincoats) estrena canción junto a su compañera Ana Da Silva

Gina Birch, quien fuese vocalista y bajista de The Raincoats, ha compartido una nueva canción titulada Feminist Song, que supone su primer lanzamiento en solitario.

Sobre la canción

Para este tema, su primer lanzamiento en vinilo de 7″ tras su fichaje por el sello Third Man Records, Birch ha contado con su antigua compañera de banda, Ana da Silva, quien proporciona monotron al single.

Sobre Birch y The Raincoats

The Raincoats es una banda británica de post-punk experimental. Ana da Silva (voz, guitarra) y Gina Birch (voz, bajo) formaron el grupo en 1977 mientras eran estudiantes en el Hornsey College of Art de Londres.

Tras fichar por el sello Rough Trade, la banda lanzó tres álbumes en su primera etapa: The Raincoats (1979), Odyshape (1981) y Moving (1984). Se reformaron en 1993 y lanzaron el álbum Looking in the Shadows en 1996.

