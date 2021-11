Goo Goo Dolls añaden dos temas inéditos para la reedición deluxe de su disco navideño

Artista

Goo Goo Dolls

¿Por qué son noticia?

‎La veterana banda ha compartido dos nuevas canciones navideñas que irán incluidas en la versión deluxe de su álbum navideño de 2020 It’s Christmas All Over, publicado este pasado viernes 5 de noviembre.

Sobre las dos nuevas canciones

Las novedades son One Last Song About Christmas y una versión inédita de I’ve Got My Love To Keep Me Warm con Kudisan Kai.

Como el resto de las canciones del disco, han sido producidas por el propio líder de la banda, ‎John Rzeznik, junto con Brad Fernquist y Jimmy McGorman, colaboradores habituales de la misma.‎

Goo Goo Dolls – One Last Song About Christmas & I’ve Got My Love To Keep Me Warm

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!