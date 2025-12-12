Gorillaz miran hacia Oriente con «Damascus”, su nuevo himno global

La banda virtual más famosa del planeta vuelve a sorprender con un lanzamiento que mezcla culturas, géneros y emociones. Gorillaz han estrenado Damascus, un single vibrante en el que se unen al sirio Omar Souleyman, icono de la música dabke y beduina, y al rapero neoyorquino Yasiin Bey (antes conocido como Mos Def). El tema es el cuarto adelanto de su próximo álbum The Mountain, previsto para el 27 de febrero de 2026, y se suma a una lista de colaboraciones que ya incluye a Idles en The God of Lying, Sparks en The Happy Dictator y Trueno junto al fallecido Proof en The Manifesto.

Damascus se grabó en múltiples localizaciones —desde la propia capital siria hasta Londres, Devon, Mumbai y Nueva York— y refleja la ambición global de Damon Albarn y Jamie Hewlett, quienes han convertido cada disco de Gorillaz en un mosaico cultural. El tema arranca con instrumentales hipnóticos y termina en un clímax que combina trip-hop, rap y ritmos árabes, consolidando la capacidad del grupo para reinventarse y tender puentes entre escenas musicales aparentemente distantes.

El estreno no ha sido casual: la banda lo presentó primero en su misterioso show House of Kong en Londres, luego en el Gaia Festival de Madrid y finalmente en el macroconcierto benéfico Together For Palestine en Wembley, donde contaron con la London Arab Orchestra para darle un giro aún más épico. Según medios como The Line of Best Fit y Billboard, este nuevo corte confirma que The Mountain será uno de los discos más ambiciosos de su carrera, con una nómina de invitados que va de Johnny Marr a Anoushka Shankar, pasando por leyendas fallecidas como Mark E. Smith, Tony Allen o Bobby Womack, que aparecerán bajo el concepto de “Voices from Elsewhere”.

En paralelo, Gorillaz ya han anunciado una gira por Reino Unido e Irlanda en marzo de 2026, con paradas en Birmingham, Glasgow, Leeds, Cardiff, Nottingham, Liverpool, Belfast y Dublín, además de un concierto único en el estadio del Tottenham Hotspur en Londres. También se preparan para festivales europeos como Primavera Sound Barcelona y Porto, Rock Werchter y Electric Picnic.

De banda virtual a fenómeno global: la historia de Gorillaz

Cuando Damon Albarn (líder de Blur) y el dibujante Jamie Hewlett (creador de Tank Girl) fundaron Gorillaz en 1998, pocos imaginaban que un proyecto de “banda virtual” acabaría redefiniendo la música popular del siglo XXI. Su debut homónimo Gorillaz (2001) introdujo al mundo a los personajes animados 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs, y vendió millones de copias gracias a éxitos como Clint Eastwood. Cuatro años después, Demon Days (2005) consolidó su estatus con himnos como Feel Good Inc. y DARE, convirtiéndose en un clásico de la era post-11S.

La evolución continuó con Plastic Beach (2010), un álbum conceptual sobre el consumismo y la ecología que contó con invitados como Lou Reed, Snoop Dogg y De La Soul. En 2011 lanzaron The Fall, grabado íntegramente durante una gira con un iPad, demostrando su espíritu experimental. Tras un parón, regresaron con Humanz (2017), un disco cargado de colaboraciones que reflejaba la incertidumbre política global, seguido por The Now Now (2018), más minimalista y centrado en la voz de Albarn. En 2020 sorprendieron con el proyecto serializado Song Machine, Season One: Strange Timez, que incluyó a Robert Smith y Elton John, y en 2023 publicaron Cracker Island, con colaboraciones de Stevie Nicks y Bad Bunny.

A lo largo de su trayectoria, Gorillaz han vendido millones de discos y han sido reconocidos como la “banda virtual más exitosa del mundo” según el Guinness World Records. Su discografía refleja una constante búsqueda de innovación, mezclando géneros como hip hop, electrónica, rock alternativo y música global. Con The Mountain en camino, el grupo reafirma su capacidad para reinventarse y seguir marcando tendencia, manteniendo intacta la esencia que los convirtió en pioneros: un proyecto que combina música, arte visual y narrativa animada para crear un universo único.

