Gorillaz se pone introspectivo con «The God Of Lying» y abre la puerta a su álbum más espiritual

Gorillaz ha vuelto a sacudir el panorama musical con The God Of Lying, su nuevo sencillo en colaboración con Joe Talbot, vocalista de IDLES. Este tercer adelanto de su próximo álbum The Mountain (que verá la luz el 20 de marzo de 2026) se aleja del tono festivo de entregas anteriores y se adentra en terrenos más reflexivos, con letras que cuestionan la realidad política, el duelo y el sentido de la vida. Grabado entre Londres, Devon y Mumbai, el tema incorpora instrumentos tradicionales como el bansuri, interpretado por Ajay Prasanna, y percusiones de Viraj Acharya, lo que refuerza su atmósfera contemplativa y global.

La canción arranca con una voz que pregunta “¿Quién soy yo?”, seguida por versos que interpelan directamente al oyente: “¿Estás satisfecho con tu vivienda? ¿Te ensordecen los titulares?”. La voz de Talbot se impone con fuerza mientras el ritmo crece hasta desembocar en un estribillo que grita desesperación y evasión: “Corriendo hacia la salida, con una gran sonrisa en la cara / Gritando, la esperanza quedó atrás, y quiero volar alto”. Según el propio 2D, vocalista virtual de la banda, “dudar es agotador, pero cuestionar las cosas es muy bueno para ti”, una frase que encapsula el espíritu del tema.

The God Of Lying fue presentado por sorpresa en el misterioso show “House Of Kong” en Londres, donde Damon Albarn y compañía tocaron el álbum completo. Este nuevo trabajo contará con colaboraciones de peso como Sparks, Trueno, Black Thought, Omar Souleyman, Asha Bhosle, Johnny Marr, Yasiin Bey y hasta voces póstumas de leyendas como Dennis Hopper, Tony Allen y Dave Jolicoeur de De La Soul. Además, la banda ha anunciado una gira por Reino Unido e Irlanda en marzo de 2025, con parada estelar en el estadio del Tottenham Hotspur.

De dibujos animados a íconos del pop experimental: la evolución de Gorillaz

Desde su debut en el año 2001 con el álbum Gorillaz, el proyecto virtual creado por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett ha redefinido lo que significa ser una banda en el siglo XXI. Con personajes ficticios como 2D, Murdoc, Noodle y Russel, Gorillaz ha fusionado géneros como el hip hop, el dub, el rock alternativo y la electrónica, convirtiéndose en un fenómeno global. Su segundo disco, Demon Days (2005), marcó un antes y un después con himnos como Feel Good Inc. y DARE, y les consolidó como una fuerza creativa que no teme experimentar.

A lo largo de su carrera, han lanzado álbumes como Plastic Beach (2010), una crítica al consumismo y la contaminación, y Humanz (2017), que reflejaba la incertidumbre política del Brexit y la era Trump. En 2020, sorprendieron con Song Machine, Season One: Strange Timez, un proyecto episódico con colaboraciones semanales que incluyó a Robert Smith, St. Vincent y Elton John. Su último disco hasta ahora, Cracker Island (2023), mostró una faceta más convencional pero igualmente rica en texturas y colaboraciones. Con The Mountain, Gorillaz parece dispuesto a cerrar un ciclo emocional, espiritual y artístico, en el que la pérdida, la introspección y la conexión global se convierten en protagonistas.

