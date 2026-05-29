Gotts Street Park llevan dos años en silencio discográfico propio. Desde que publicaron On the Inside (2023) han seguido moviéndose —produciendo, colaborando, tocando en festivales— pero sin soltar música nueva bajo su nombre. Eso cambia ahora: el trío de Leeds lanza «Some Birds Don’t Fly» junto a Matt Maltese a través de Play It Again Sam, y el resultado justifica la espera. El single llega cargado de soft-rock de raíz analógica y neo-soul íntimo, con una metáfora en el título que lo dice todo: hay pájaros que, simplemente, no llegan a volar.

La canción nace de una experiencia real. Maltese la escribió inspirándose en las vivencias de alguien cercano a él, alguien cuyo potencial nunca llegó a materializarse. Esa carga emocional atraviesa cada nota: la guitarra reposada de Joe Harris, el piano que sostiene sin imponerse, la voz de Maltese moviéndose entre la resignación y la ternura. No es una canción de rabia ni de lamento; es algo más difícil de escribir, una elegía por lo que pudo ser y no fue.

Cuando Leeds se encuentra con el cantautor que nadie esperaba que encajara

Gotts Street Park son, ante todo, un proyecto de convicción sonora. Tom Henry, Josh Crocker y Joe Harris construyeron su identidad sobre una premisa sencilla y exigente: grabar juntos en la misma sala, a ser posible en una sola toma, persiguiendo el calor y la imperfección de los estudios Stax o Muscle Shoals. Ese ADN aparece en «Some Birds Don’t Fly» con toda claridad. La producción es orgánica, densa en matices pero ligera en artificio.

Matt Maltese, por su parte, es exactamente la clase de artista que necesita ese tipo de colchón sonoro para brillar. El cantautor brit-canadiense ha construido una carrera sobre canciones de cámara donde la ironía convive con una vulnerabilidad real, y su sexto álbum Hers (2025) lo confirmó como uno de los compositores más interesantes de su generación en el Reino Unido. Que aquí se ponga al servicio de una canción más contenida, más austera, dice mucho de su criterio. Si quieres conocer mejor su universo, nuestra reseña de Driving Just To Drive sigue siendo una buena entrada.

La colaboración tiene lógica más allá de la afinidad de sello. Gotts Street Park llevan años trabajando como músicos de sesión y productores para artistas como Celeste, Kali Uchis o Mabel, afilando un instinto para leer lo que cada voz necesita. Con Maltese no hacen otra cosa: le construyen un espacio donde su escritura puede respirar sin que el sonido compita con la letra. El resultado suena a encuentro natural, no a experimento.

De Stax a los festivales de jazz: la historia de un trío que siempre supo lo que buscaba

Gotts Street Park se forman en torno a 2012 en Leeds y York, donde Tom, Josh y Joe se cruzan entre escenas de jazz experimental y soul alternativo. Desde el principio, la obsesión es la misma: capturar el sonido vivo, analógico, de las grandes bandas de sesión americanas. Publican Volume One en 2017 con una serie de voces invitadas —entre ellas Pip Millett y Rosie Lowe— que les sitúan en el mapa del neo-soul británico emergente. Volume Two llega en 2020 y consolida ese universo; el EP Diego (2021) amplía los registros.

Pero es On the Inside (2023) el disco que los lleva más lejos: entra en el Billboard de jazz norteamericano en el puesto 21 a principios de 2025 y les abre las puertas de festivales como el Nice Jazz Festival o el Montreal Jazz Festival. Ese reconocimiento internacional llega precisamente cuando el trío se toma su tiempo antes de volver con música nueva. «Some Birds Don’t Fly» no es un single de calentamiento ni un experimento: es la confirmación de que Gotts Street Park saben exactamente cuándo aparecer y con quién hacerlo.

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