Gracie Abrams y Taylor Swift estrenan colaboración estelar con «Us»

Había muchas ganas de que llegase el lanzamiento de The Secret Of Us, el nuevo álbum de Gracie Abrams, que incluye la esperada colaboración con Taylor Swift en la canción Us. Este tema, que nos recuerda a la intimidad característica de los álbumes Folklore y Evermore de Swift, marca un hito en la carrera de Abrams, quien ha abierto para Swift en la gira Eras y se unirá nuevamente a ella en futuras fechas.

El álbum, descrito como un “nuevo tipo de intimidad”, muestra a Abrams celebrando la superación de momentos difíciles. La influencia de Swift es palpable, no solo en la colaboración, sino en cómo Abrams ha absorbido las lecciones de su tiempo juntas, aprendiendo a crear una atmósfera íntima incluso en espacios compartidos por miles.

Tras su paso por Madrid hace ya unas semanas, La gira Eras de Swift llega a Londres en el estadio de Wembley, siendo su primera actuación en la capital británica en seis años.