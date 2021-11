Green Day estrenan «Holy Toledo!» como single para la BSO de «Mark, Mary & Some Other People»

Artista

Green Day

¿Por qué es noticia?

La banda estadounidense tiene nueva canción titulada Holy Toledo! y que pertenece a la banda sonora de la película Mark, Mary & Some Other People.

Sobre la canción

Producida por la propia banda junto a Butch Walker, es el segundo single que lanzan este año tras Pollyanna y tan solo un año después de su más reciente disco, Father of All…, publicado en febrero de 2020.

Sobre la película

‎Mark, Mary & Some Other People, ‎‎dirigida y escrita por Hannah Marks, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. La comedia romántica está protagonizada por Ben Rosenfield como Mark y Hayley Law como Mary.‎

‎»Holy Toledo!» sigue al sencillo de mayo de 2021 de Green Day»‎

Green Day – Holy Toledo!

Sobre Green Day

Si bien su propuesta de punk-pop sardónico no era en absoluto innovadora, Green Day logró acercar al género a toda una nueva generación gracias al sorprendente éxito de Dookie en 1994. Pasado el furor inicial al conjunto le costó mantener su repentina popularidad y al comienzo del nuevo milenio había prácticamente caído en el olvido. Sin embargo, en 2004 volvió a alcanzar un tan fenomenal como imprevisto suceso con la ópera rock American Idiot, que inauguró una triunfal segunda fase de su carrera. Más madura y política, aunque sin perder la ironía, la banda continuó llenando estadios por todo el mundo y editando discos, alternando entre proyectos conceptuales como 21st Century Breakdown y otros simplemente divertidos como ¡Uno!¡Dos!¡Tré!. Father of All..., el decimotercer álbum de Green Day, apareció en 2020.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

