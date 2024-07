Grian Chatten y Jade Thirlwall: un universo musical compartido

Grian Chatten de Fontaines D.C. ha hecho una aparición especial en el video musical Angel Of My Dreams de Jade Thirlwall, que fue miembro del grupo Little Mix. Como curiosidad, este video confirma la conexión entre los universos visuales de Starburster de Fontaines D.C. y Angel Of My Dreams de Thirlwall.

En Starburster, Chatten entra en un estudio de fotografía donde Thirlwall aparece brevemente, mientras que en Angel Of My Dreams, vemos la misma escena desde la perspectiva de Thirlwall, mostrando a Chatten perdido en el estudio.

Recordemos que Fontaines D.C. publicará su próximo álbum ROMANCE el próximo 23 de agosto.