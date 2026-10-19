De todas las personas a las que uno podría imaginar en un thriller de espías, Fonso Carreras no estaría en la lista. La voz de Port-Bo y cofundador de Duet, una de las más reconocibles de la habanera catalana, coprotagoniza junto a Guillem Gisbert el vídeo de “El detector de mentides”. Es el nuevo single del exlíder de Manel, y su título es también el de su segundo disco en solitario, que se presenta con este lanzamiento.

Es el tercer adelanto del álbum, después de “Entretén-me” y “Les coses anaven bé”. El equipo repite: producen Pep Saula y Arnau Grabolosa, las armonías vocales vuelven a ser de Giulietta Vidal y Emma Roca y la batería es de Rodri Hernández. Que Gisbert no haya tocado nada de su banda de confianza dice bastante del disco que viene: más continuación que ruptura, y no hay nada malo en ello cuando el punto de partida era tan sólido.

El vídeo lo firma Marc Cuscó, que plantea la canción como una historia de espionaje con dos agentes muy poco ortodoxos. La elección de Carreras encaja con el humor de Gisbert, que siempre ha preferido el guiño a la solemnidad (cualquiera que recuerde las letras de Manel lo sabe). Cuscó es también autor de la fotografía de la portada del disco, tomada durante el rodaje.

El nuevo trabajo llega dos años después de Balla la masurca! (Ceràmiques Guzmán, 2024), el debut con el que Gisbert arrancó su etapa en solitario tras dejar Manel en pausa. Entre un disco y otro no ha estado quieto: ha colaborado con La Ludwig Band y con Mushka, con quien firmó “1 CUMBIA AMB EL GUILLEM (1vs1)”. La fecha de salida del álbum todavía no se ha anunciado.

Fechas y entradas de Guillem Gisbert en España

Las tres primeras fechas de la gira de presentación son catalanas, y el propio Gisbert ha avanzado que irá sumando más en las próximas semanas:

4 de marzo de 2027, Barcelona : Sala Paral·lel 62. Entradas a la venta.

: Sala Paral·lel 62. Entradas a la venta. 3 de abril de 2027, Girona : Auditori de Girona. Entradas a la venta.

: Auditori de Girona. Entradas a la venta. 9 de abril de 2027, Reus: Teatre Bartrina. Venta próximamente.

Guillem Gisbert, la voz que escribía las historias de Manel

Durante más de una década, Gisbert fue la voz principal y el narrador de Manel, el cuarteto barcelonés que despegó tras quedar finalista del Sona9 en 2007. Con Els millors professors europeus (2008) y, sobre todo, 10 milles per veure una bona armadura (2011), el grupo demostró que un disco en catalán podía encabezar las ventas en toda España. Llegaron después Atletes, baixin de l’escenari (2013), Jo competeixo (2016), Per la bona gent (2019) y el EP L’amant malalta (2021). Con el grupo parado, Balla la masurca! demostró que su forma de contar historias cotidianas funcionaba igual de bien sin la banda detrás, y El detector de mentides es la primera prueba de que aquello no fue un paréntesis.

▶ “El detector de mentides” — Guillem Gisbert | 19 de octubre de 2026 | Ya disponible

¿Os imaginabais a Fonso Carreras haciendo de espía en un vídeo de Gisbert?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.