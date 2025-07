Guitarricadelafuente y Troye Sivan fusionan sus universos en «Midsummer Pipe Dream»

Guitarricadelafuente y Troye Sivan han vuelto a unir sus talentos para dar vida a Midsummer Pipe Dream, un remix bilingüe del tema Pipe Dream, cuarto sencillo del álbum Spanish Leather de Guitarricadelafuente, lanzado en mayo de 2025. Esta colaboración, estrenada el 25 de julio de 2025, profundiza la conexión artística que comenzó en 2023 con In My Room, parte del disco Something to Give Each Other de Sivan. La nueva versión, grabada entre Los Ángeles, Madrid y Barcelona, combina la atmósfera onírica de Guitarricadelafuente con la voz melancólica de Sivan, explorando la línea entre ilusión y realidad con un toque sensual y nostálgico.

El tema, descrito por Guitarricadelafuente como un “deseo carnal”, incorpora versos en inglés de Sivan, añadiendo profundidad emocional. El videoclip, dirigido por Really Sorry, muestra a Álvaro Lafuente (nombre real del español) en escenarios como el océano y un patio, con imágenes surrealistas de caracoles y orugas. Sivan no aparece en el video, pero su voz se entrelaza en el estribillo. La canción, disponible en plataformas como Apple Music y Amazon Music Unlimited, ha generado entusiasmo en redes, con fans destacando su vibe veraniego y romántico.

Esta colaboración refuerza el ascenso internacional de Guitarricadelafuente, quien busca romper barreras culturales, inspirado por figuras como Rosalía. Mientras, Sivan consolida su versatilidad, cantando incluso en español. Midsummer Pipe Dream es un puente entre dos mundos musicales unidos en un dueto inolvidable.

Guitarricadelafuente: un viaje de raíces y modernidad

Guitarricadelafuente, el alter ego de Álvaro Lafuente, ha conquistado corazones con su mezcla única de folk, pop y raíces flamencas. Nacido en Benicàssim, este joven valenciano emergió en 2018 con sencillos como Guantanamera y El conticinio, que lo catapultaron a la escena indie española. Su estilo, impregnado de la tradición mediterránea y letras poéticas, refleja una conexión profunda con su herencia cultural. En 2020, lanzó su álbum debut, La cantera, un trabajo aclamado por su autenticidad y frescura, con temas como Agua y mezcal que resonaron en festivales como el Mad Cool. Su habilidad para fusionar lo tradicional con sonidos contemporáneos le valió comparaciones con Rosalía, aunque su voz y enfoque son inconfundiblemente propios.

En 2025, Guitarricadelafuente dio un salto internacional con Spanish Leather, su segundo álbum, que incluye éxitos como Pipe Dream y la colaboración con Troye Sivan en Midsummer Pipe Dream. Este disco, grabado entre España y Los Ángeles, muestra una evolución hacia sonidos más globales sin perder su esencia. Además de sus dos álbumes, ha lanzado EPs como Nanosalvaje (2019) y numerosos sencillos que han consolidado su presencia en plataformas digitales. Con giras por Europa y América Latina, y colaboraciones con artistas como Sivan, Guitarricadelafuente se posiciona como un puente entre la tradición española y la escena pop global, prometiendo seguir sorprendiendo con su sensibilidad y versatilidad.