Guns N’ Roses vuelven con fuerza: dos nuevos singles y una gira mundial que promete ser histórica

Los legendarios Guns N’ Roses han vuelto a la carga con dos nuevas canciones: Nothin y Atlas. Se trata de su primer lanzamiento en dos años, tras Perhaps y The General en 2023. La banda liderada por Axl Rose y el inconfundible guitarrista Slash confirmó la existencia de estos temas al anunciar su gira mundial de 2026, que recorrerá México, Brasil, Europa, Estados Unidos y Canadá.

Nothin se presenta como una balada rock con tintes retro, marcada por teclados densos y un solo de guitarra de Slash que recuerda por qué sigue siendo uno de los grandes virtuosos del género. Por su parte, Atlas apuesta por un sonido más directo y de estadio, pensado para corearse en grandes recintos. Este regreso de la banda no es casual: tras una serie de conciertos masivos en 2025, el grupo busca mantener viva la llama de su legado con material fresco y giras de gran formato.

La gira arrancará el 28 de marzo en Monterrey, México, y continuará con nueve fechas en Brasil, incluyendo su participación en el festival Monsters of Rock. En Europa, destacan dos noches en Gliwice (Polonia), un concierto en Dublín y su presencia en el Download Festival del Reino Unido. En Norteamérica, el tour se extenderá desde julio hasta septiembre, con paradas en ciudades como Toronto, Las Vegas, San Diego y Atlanta.

El propio Slash ha dejado entrever que hay más material en camino, aunque advierte que en Guns N’ Roses nunca se puede planificar con certeza: “Hay tanto material que todo depende de la disciplina para sentarse y trabajarlo”, declaró recientemente. Lo que sí está claro es que la banda sigue siendo capaz de generar expectación global, más de tres décadas después de su debut.

Una carrera marcada por excesos, himnos y reinvenciones

Formados en Los Ángeles en 1985, Guns N’ Roses alcanzó la fama mundial con su álbum debut Appetite for Destruction (1987), que incluye clásicos como Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child O’ Mine. Este disco no solo se convirtió en el más vendido de la historia del hard rock, con más de 30 millones de copias, sino que también redefinió el sonido de una generación. Tras el éxito inicial, la banda publicó G N’ R Lies (1988), un trabajo más crudo que mezclaba temas acústicos con piezas de rock visceral.

El punto culminante llegó con el ambicioso doble álbum Use Your Illusion I y Use Your Illusion II (1991), que expandió su paleta sonora hacia el blues, el metal y las baladas épicas. Canciones como November Rain, Don’t Cry y Civil War consolidaron a Axl Rose como un frontman de voz única y a Slash como un guitarrista icónico. Sin embargo, los excesos, las tensiones internas y los cambios de formación marcaron la década de los noventa. Tras la salida de Slash y otros miembros originales, el grupo entró en un largo periodo de silencio creativo que culminó con Chinese Democracy (2008), un álbum que tardó más de una década en completarse y que mostró una faceta experimental, aunque dividió a la crítica.

El regreso de Slash y Duff McKagan en 2016 revitalizó la banda, que desde entonces ha girado con éxito mundial bajo el lema “Not in This Lifetime Tour”. Con nuevos singles como Absurd, Hard Skool, Perhaps, The General y ahora Nothin y Atlas, Guns N’ Roses demuestran que siguen siendo relevantes en la escena actual. Su discografía, marcada por himnos inmortales y reinvenciones arriesgadas, mantiene a la banda en un lugar privilegiado dentro de la historia del rock.

