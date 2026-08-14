Samuel Beckett llevaba décadas siendo territorio de dramaturgos y estudiantes de literatura. Gurriers acaban de convertirlo en munición para una descarga de dance-punk. “Nothing Happens Twice”, el nuevo single del quinteto de Dublín, toma prestado el hastío existencial de Esperando a Godot, la obra de teatro que Beckett escribió en los años cincuenta, y lo cruza con la teoría del “internet muerto” para retratar la sensación de estancamiento del presente. La propia banda ha descrito el tema como una mirada absurdista al estado del mundo moderno.

La teoría del “internet muerto” sostiene que gran parte de lo que hoy circula en redes y buscadores ya no lo produce gente real, sino cuentas automatizadas y contenido generado por máquinas, hasta el punto de cuestionar cuánta actividad online genuina queda realmente. Gurriers usan esa idea como espejo de la sensación de bucle constante que atraviesa la canción: en el estribillo, el vocalista Dan Hoff repite el título como un mantra de frustración, denunciando el estancamiento de un presente que parece condenado a repetirse sin avanzar, entre malestar político y una buena dosis de humor negro. El tema es el tercer adelanto de Nobody’s Coming To Save You, el segundo álbum de la banda, que llega el 25 de septiembre a través de Play It Again Sam.

Un vídeo psicodélico rodado en el pueblo natal de dos miembros de la banda

“Nothing Happens Twice” llega acompañado de un inquietante videoclip oficial dirigido por Thomas James, responsable también de trabajos para Kneecap, Bring Me The Horizon y Young Fathers. El director ha explicado que el equipo trabajó codo con codo con la banda para rodar en la localidad natal de Pierce Callaghan (batería) y Mark MacCormack (guitarra), convirtiéndola en «un viaje de hadas psicótico y de changeling a través del duelo y el ritual».

Un disco grabado entre Donegal y Londres

Nobody’s Coming To Save You se ha grabado entre Attica Studios, en Donegal, y Holy Mountain Studios, en Londres, con Mark Bowen (Idles) y Loren Humphrey (Geese, Cameron Winter) en la producción y Chris Fullard (Idles, Sunn O))))) como ingeniero de grabación. El disco llega apenas dos años después de Come And See (2024), su álbum debut, y es el primero de la banda con Play It Again Sam, su nuevo sello. El propio título del disco, según ha explicado la banda, funciona como una llamada a la acción disfrazada de resignación: nadie va a levantarse si todo el mundo espera que lo haga otra persona, así que la responsabilidad de generar el cambio recae en cada uno. Ese mismo espíritu de protesta y resistencia atraviesa el resto del tracklist, con Gurriers sonando más urgentes que nunca según sus propias palabras.

Tracklist de Gurriers – «Nobody’s Coming To Save You»

«Nobody’s Coming To Save You» «Party Lines» «Shades» «Pins» «Today Is Not Enough» «Drones» «Nothing Happens Twice» «Waiting For Fisher» «I Wish I Was» «Crybaby»

De teloneros de Turnstile a habituales del cartel de festivales

Gurriers se formaron en Dublín en enero de 2020, cuando Dan Hoff y Mark MacCormack se conocieron trabajando juntos en un McDonald’s y decidieron montar una banda. Completada la formación con Ben O’Neill (guitarra), Pierce Callaghan (batería) y Charlie McCarthy (bajo), su debut Come And See (2024) los llevó a Glastonbury, a Later… with Jools Holland y a telonear a Turnstile y Kneecap en el Wembley Arena, consolidando en poco tiempo su fama de directos viscerales y salas convertidas en pogo. El malestar político que asoma en “Nothing Happens Twice” no es nuevo en su discurso: en 2024, la banda formó parte del boicot masivo de artistas irlandeses al festival SXSW en protesta por la implicación de la organización con la industria armamentística, una postura que han mantenido en discos y entrevistas desde entonces.

El camino hasta este tercer adelanto ha sido progresivo: tras el regreso el año pasado con “Erasure”, primer material nuevo desde su debut, la banda presentó en mayo el tema título de Nobody’s Coming To Save You y, en julio, “Party Lines”. De hecho, “Nothing Happens Twice” ya sonaba antes de publicarse oficialmente: la banda la tocó en directo en su paso por The Great Escape 2026, actuación que la propia NME incluyó entre las diez mejores del festival, señalando que el público ya coreaba el estribillo antes incluso de que existiera la grabación oficial.

La banda no se toma un respiro este verano: actuarán este mes en Boomtown, Leeds Festival y Electric Picnic, antes de una gira de tiendas de discos por Reino Unido e Irlanda el próximo mes, con paradas confirmadas en Dublín, Edimburgo, Dundee, Liverpool, Nottingham, Cardiff y Oxford, y de una gira de otoño de salas que arrancará en Glasgow el 14 de octubre.

▶ “Nothing Happens Twice” — Gurriers | 13 de agosto de 2026 | Play It Again Sam

¿Te ha convencido este nuevo adelanto o prefieres esperar al disco completo el 25 de septiembre para hacerte una idea final?

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