Gurriers han compartido «Party Lines», el segundo adelanto de Nobody’s Coming To Save You, el disco con el que el quinteto de Dublín debuta en su nuevo sello, Play It Again Sam. El álbum llega el 25 de septiembre de 2026 y es el sucesor de Come And See (2024), el debut que los convirtió en una de las bandas más urgentes del post-punk irlandés actual.

«Party Lines» es dance-punk hedonista sin frenos: guitarras a máxima revolución, ritmo arrollador y un ritmo que no suelta durante sus tres minutos de duración. Bajo esa energía de pista se esconde una de las letras más políticas del disco, escrita mientras Dan Hoff, cantante de la banda, veía escalar la guerra en Sudán. El single llega acompañado de videoclip dirigido por Thomas James (responsable también de trabajos para Kneecap, Bring Me The Horizon y Young Fathers), y sucede al tema título del álbum, que ya se ha ganado un puesto en la A-List de BBC Radio 6 Music.

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Un ataque directo a la hipocresía de la geopolítica de las armas

«Party Lines» no es una canción de fiesta a pesar de su superficie. Hoff explica el origen del tema sin rodeos: «Es la hipocresía de los gobiernos que ayudan a ciertos países mientras arman a otros que matan gente en el mismo lugar; me parece una locura.» La canción nació mientras el cantante seguía las noticias sobre Sudán, donde la violencia había llegado a un punto tan extremo que era visible desde imágenes satélite. Esa contradicción (naciones que reparten ayuda humanitaria con una mano mientras venden armamento con la otra) es el núcleo de una letra que, según la propia banda, tira de referencias tan dispares como el filósofo esloveno Slavoj Žižek.

Musicalmente, «Party Lines» acelera el pulso respecto al tono más sludgy y meditativo de «Nobody’s Coming To Save You», el primer single del álbum que ya repasamos en CrazyMinds cuando la banda anunció el disco. Si aquel tema era una apertura oscura y cargada de tensión, «Party Lines» es la descarga física: el momento del disco pensado para reventar cualquier mosh-pit de festival.

De teloneros de Kneecap a cabezas de cartel: la temporada más grande de Gurriers

Nobody’s Coming To Save You se grabó entre los estudios Attica de Donegal y Holy Mountain Studios de Londres, con Mark Bowen (de Idles) y Loren Humphrey (Geese, Cameron Winter) en la producción, y mezclado por John Congleton (St. Vincent, Modest Mouse, Swans). Un equipo que confirma que Gurriers ya no piensan en clave de sala pequeña.

La banda llega a este segundo disco tras una escalada meteórica: festivales como Glastonbury, una actuación en Later… with Jools Holland y, más recientemente, el papel de invitados especiales de Kneecap en Crystal Palace Park, Londres. Este verano recorrerán los principales festivales europeos antes de embarcarse en una extensa gira de headliner por Reino Unido y Europa este otoño, con parada destacada en el Electric Brixton de Londres el 24 de octubre y dos shows por todo lo alto en su Dublín natal: Vicar Street y el 3Olympia Theatre, con un cartel rotatorio de teloneros que incluye a Enola Gay, Tramhaus, Really Good Time y Child Of Prague.

▶ «Nobody’s Coming To Save You» — Gurriers | 25 de septiembre de 2026 | Play It Again Sam

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