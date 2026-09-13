Gurriers han publicado «Pins», cuarto adelanto de Nobody’s Coming To Save You, su segundo álbum, que llega el 25 de septiembre vía Play It Again Sam. El single marca el giro más brusco del disco hasta la fecha: el quinteto de Dublín cambia el acelerador post-punk por una producción con aire a boom bap de los 90, sin renunciar a su columna vertebral de guitarras.

Musicalmente es la cara más introspectiva que ha mostrado la banda en este ciclo. Frente a la denuncia política de «Party Lines» o la desazón existencial de «Nothing Happens Twice», «Pins» mira hacia dentro: la letra explora la tensión entre querer a alguien por completo y no encontrar esa misma capacidad de cariño hacia uno mismo. Es Gurriers en su registro más vulnerable, con el bajista y vocalista Dan Hoff al frente de una canción que sustituye la rabia por la duda.

Nobody’s Coming To Save You se grabó entre Attica Studios (Donegal) y Holy Mountain Studios (Londres), con producción de Mark Bowen (guitarrista de IDLES) y Loren Humphrey (batería de Geese), ingeniería de Chris Fullard y mezcla de John Congleton. Es el primer disco de la banda para su nuevo sello, Play It Again Sam, y sucesor de Come and See (2024). Gurriers presentarán el álbum con una gira que pasa por España el 4 y 5 de noviembre, con conciertos en Barcelona (La (2) de Apolo) y Madrid (Nazca).

Gurriers: el quinteto que convirtió el malestar de Dublín en punk de sala

Gurriers se formaron en Dublín durante la pandemia y debutaron en directo en Halloween de 2021. Su álbum de debut, Come and See (2024), los consolidó como una de las bandas más incendiarias del post-punk irlandés, con temas sobre la ultraderecha, la desilusión de la juventud dublinesa y la desensibilización ante la violencia online; el disco les valió elogios de The Irish Times y la BBC Radio 6, actuaciones en Glastonbury y Electric Picnic, y el papel de teloneros de Kneecap. Con «Pins», el quinteto demuestra que ese mismo malestar también puede mirar hacia adentro.

▶ «Pins» — Gurriers | 9 de septiembre de 2026 | Play It Again Sam

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