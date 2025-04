Haim nos regala un himno introspectivo con “Everybody’s Trying to Figure Me Out”, una joya emocional para 2025

El trío de Los Ángeles Haim ha vuelto a demostrar por qué son una de las bandas más emocionantes de los últimos años con el lanzamiento de Everybody’s Trying to Figure Me Out el 4 de abril de 2025. Este nuevo single, que sigue al éxito de Relationships el pasado mes de marzo, es una pieza poderosa que combina rock emocional, vulnerabilidad y un mensaje universal y profundo.

En un conmovedor post en Instagram, Danielle Haim compartió sus impresiones: “Esta próxima canción es mi favorita entre todas las que hemos escrito en los últimos años. La escritura me ha ayudado a superar momentos difíciles, y esperamos que sea útil para que todos se sientan bien este verano”. Y no exagera: Everybody’s Trying to Figure Me Out es una exploración contemplativa sobre sentirse incomprendido, escrita tras un ataque de pánico post-gira. “Empecé a escribir esto después de un ataque de pánico. Lo hice como una forma de volver a creer en mí misma y dejar de tener miedo de hacer lo que quiero”, explicó Danielle en entrevistas con medios como NME. Es una declaración de empoderamiento que espera llegar a “cualquiera que lo necesite”.

Producida por el mago detrás de los controles Rostam Batmanglij y coescrita con Justin Vernon de Bon Iver, la canción mezcla guitarras incisivas con una melodía introspectiva que te invita a reflexionar mientras te impulsa a moverte.

Y esto es solo el comienzo. Everybody’s Trying to Figure Me Out formará parte de su cuarto álbum, aún sin título, que Alana Haim prometió a I-Dque será “lo más cerca que hemos estado de sonar como queremos”. Con festivales en el horizonte –como el New Orleans Jazz and Heritage Festival el 27 de abril, Primavera Sound en Barcelona el 6 de junio y Portugal el 14 de junio, además de Radio 1’s Big Weekend 2025– y más singles como Take Me Back en camino, 2025 podría otro gran año para Haim.

Así que, queridos lectores, dense el gusto de escuchar Everybody’s Trying to Figure Me Out. Es más que una canción: es un recordatorio de que, a veces, encontrar tu voz es el acto de valentía más grande. ¡No os perdáis este momento mágico!