Haim nos regalan otros dos temas inéditos en su versión deluxe de «I quit»

El trío californiano Haim acaba de lanzar la edición deluxe de su cuarto álbum I quit, y lo hace con tres nuevas canciones que amplían su espectro sonoro y emocional: Tie You Down, The Story Of Us y Even The Bad Times. La primera, una colaboración con Bon Iver, ya se había adelantado hace una semana como una balada indie folk introspectiva y melancólica. Ahora, con el lanzamiento completo, las hermanas Danielle, Este y Alana Haim revelan dos cortes inéditos que refuerzan su faceta más rockera y visceral.

The Story Of Us no es una versión del tema de Taylor Swift, sino una pieza con tintes garage y una energía que recuerda a The Strokes. El tema aborda el desgaste de una relación con crudeza y ritmo acelerado. Por su parte, Even The Bad Times se mueve en terrenos más minimalistas y ansiosos, con una producción que evoca el estilo de Vampire Weekend, especialmente en su etapa más experimental, como en Only God Was Above Us, producido también por Rostam Batmanglij, colaborador habitual de Haim.

La edición deluxe de I quit llega bajo el sello Columbia Records y suma un total de 18 canciones que consolidan el álbum como uno de los más ambiciosos de la banda, con estas nuevas incorporaciones que le aportan cohesión y profundidad. En conjunto, el lanzamiento reafirma el compromiso de Haim con una narrativa emocional honesta y una producción que no teme explorar nuevas texturas.

De las calles de Los Ángeles al estrellato indie: la evolución de Haim

Haim nació como banda en 2007, pero no fue hasta 2012 que irrumpieron con fuerza en la escena indie gracias al EP Forever. Formadas por las hermanas Danielle, Este y Alana, el trío se crió en el Valle de San Fernando, en una familia musical que les inculcó desde pequeñas el amor por el rock clásico y el R&B. Su debut discográfico llegó en 2013 con Days Are Gone, un álbum que mezclaba pop ochentero, guitarras limpias y armonías vocales que recordaban a Fleetwood Mac y Prince, y que les valió elogios de medios como Pitchfork, Rolling Stone y NME.

En 2017 lanzaron Something to Tell You, un trabajo más pulido y emocionalmente maduro, donde exploraban rupturas, reconciliaciones y la complejidad de los vínculos familiares. Tres años después, en plena pandemia, sorprendieron con Women in Music Pt. III, su disco más experimental hasta entonces, producido por Rostam Batmanglij y Ariel Rechtshaid, pareja de Danielle. Este álbum les valió su primera nominación al Grammy como Álbum del Año y consolidó su estatus como referentes del pop alternativo contemporáneo. En 2025, I quit llegó como una declaración de independencia creativa, con un sonido más crudo y directo, y ahora, con su edición deluxe, Haim demuestra que aún tienen mucho que decir y experimentar.

