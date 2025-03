Haim nos seduce con «Relationships»: Un regreso que hará temblar el 2025

¡Atención, amantes del pop con alma! Las hermanas de Haim han regresado, y lo han hecho con Relationships, un golpe maestro que nos tiene a todos bailando y reflexionando al mismo tiempo. Su nuevo sencillo no es solo una canción: es un torbellino de emociones envuelto en un ritmo irresistible que marca el inicio de una nueva era para el trío de Los Ángeles. Lanzado el 12 de marzo de 2025, este tema llega tras años de espera y promete ser la banda sonora de un verano de liberación y autodescubrimiento. ¿Listos para sumergiros en esta joya? Acompañadnos en este viaje.

Desde el primer acorde, Relationships te atrapa con su mezcla de funk noventero, pop exuberante y un toque de jazz que solo Haim sabe conjurar. Producida por Rostam Batmanglij (ex Vampire Weekend) y Danielle Haim, la canción destila una energía fresca pero melancólica, con letras que exploran las complejidades del amor y la independencia. “¿Por qué estoy en esta relación?”, se pregunta Danielle en el estribillo, mientras las armonías de Este y Alana te envuelven como un abrazo cálido pero desafiante. Es Haim en su máxima expresión: crudo, brillante y adictivo.

El videoclip, dirigido por Camille Summers-Valli, es un deleite visual que cuenta con la participación del actor Drew Starkey (Queer). En él, vemos a Danielle atrapada en un ciclo de amor y desamor, con sus hermanas ayudándola a empacar sus cosas y escapar. Es una metáfora poderosa de ruptura y renacimiento, sazonada con un guiño al icónico meme de Nicole Kidman celebrando su libertad tras el divorcio. “Este tema nos tomó siete malditos años en descifrar, pero estamos emocionadas de que por fin esté aquí”, compartió el trío en Instagram. Y vaya que valió la pena la espera.

Relationships no llega solo, ya que es el primer adelanto del cuarto álbum de Haim, aún sin título, que promete un sonido más rockero según un comunicado de prensa. Alana lo describió en una entrevista con i-D como “lo más cerca que hemos estado de sonar como siempre quisimos”. Además, Danielle colabora con Bon Iver en el reciente tema If Only I Could Wait, mostrando su versatilidad en medio de este regreso triunfal.

Con un gran estreno y una oleada de críticas entusiastas, Relationships ya está siendo uno de los singles del 2025. Así que sube el volumen, déjate llevar por el groove y prepárate para cantar a todo pulmón: Haim está de vuelta, y el mundo es un lugar mejor por ello.

Haim: Tres hermanas que conquistaron el pop con alma

Las hermanas Este, Danielle y Alana Haim, conocidas como Haim, han tejido una carrera que combina talento innato, química familiar y una visión única del pop-rock. Originarias de Los Ángeles, comenzaron tocando en la banda familiar Rockinhaim antes de debutar como trío en 2012 con el EP Forever. Su primer álbum, Days Are Gone (2013), las catapultó al estrellato con hits como Forever y The Wire, fusionando influencias de Fleetwood Mac y R.E.M. con un toque moderno. Este debut las estableció como reinas del indie-pop con actitud.

En 2017, Something to Tell You refinó su sonido con baladas emotivas como Want You Back, mostrando una madurez que las llevó a giras mundiales y colaboraciones con productores como Ariel Rechtshaid, ex pareja de Danielle. Sin embargo, fue Women in Music Pt. III (2020) el que marcó un antes y un después: nominado al Grammy como Álbum del Año, este disco crudo y personal —con éxitos como The Steps y Gasoline— exploró el dolor, la identidad y la resiliencia tras la ruptura de Danielle y la salud de Este. Su contribución a la banda sonora de Barbie con Home (2023) mantuvo su relevancia mientras trabajaban en secreto en su próximo capítulo.

Ahora, con Relationships, Haim inicia una nueva era tras años de silencio, dejando atrás a Rechtshaid y abrazando la espontaneidad de Rostam Batmanglij. Su discografía refleja una evolución constante: del optimismo juvenil al enfrentamiento de demonios internos, siempre con armonías impecables y un estilo que desafía géneros. Este regreso no es solo una canción; es la culminación de una década de crecimiento, listas para reclamar su corona en 2025.

