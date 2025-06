Haim revive la nostalgia con su nuevo single «Take Me Back»

El trío de hermanas de Los Ángeles, Haim, ha irrumpido con fuerza en la escena musical con su nuevo single Take Me Back, un tema cargado de nostalgia que forma parte de su próximo álbum I Quit, cuya fecha de lanzamiento está fijada para el 20 de junio de 2025 a través de Columbia Records. Este cuarto adelanto del disco, que sigue a los exitosos Relationships, Down to Be Wrong y Everybody’s Trying to Figure Me Out, captura la esencia de los días de juventud de las hermanas Danielle, Este y Alana Haim, evocando recuerdos de soltería y libertad adolescente. Acompañado de un lyric video , el single promete consolidar la evolución de la banda hacia un sonido más visceral y personal, mientras se preparan para una ambiciosa gira por Norteamérica y Reino Unido este otoño.

Un viaje nostálgico con Take Me Back

Take Me Back es un himno vibrante y dinámico que combina un ritmo acelerado con letras que rememoran los días despreocupados de la adolescencia. Según declaraciones de las hermanas Haim, el tema nació en un momento especial: “Por primera vez desde el instituto, las tres nos encontramos solteras. Salíamos mucho, solo las tres, pasando tiempo de calidad juntas”. Este contexto inspiró una composición que Danielle Haim describió en redes sociales como un proceso espontáneo iniciado en su estudio casero con GarageBand: “Empezamos a escribirlo y de inmediato se sintió bien porque era rápido y divertido. Solo teníamos este estribillo… Take me back, take me back”. El single, producido por Rostam Batmanglij y Danielle Haim, destaca por su base rítmica contundente y versos que evocan personajes y momentos del pasado, desde amores fugaces hasta días sin preocupaciones. El lyric video, publicado en el canal oficial de YouTube de la banda, refuerza esta atmósfera nostálgica con imágenes de la adolescencia del trío.

I Quit: un nuevo capítulo para Haim

El single Take Me Back es el cuarto adelanto del esperado cuarto álbum de Haim, I Quit, que verá la luz el 20 de junio de 2025 bajo el sello Columbia Records, aunque en algunos mercados europeos se distribuirá a través de Polydor. Este disco de 15 pistas, producido por Rostam Batmanglij y Danielle Haim, marca un punto de inflexión para la banda tras su aclamado Women in Music Pt. III (2020), nominado al Grammy. Según Alana Haim, I Quit es “lo más cerca que hemos estado de cómo queríamos sonar”, describiendo el proceso de grabación como una experiencia completamente distinta a sus trabajos anteriores. Danielle añadió que trabajar con Rostam es “rápido y cinético”, lo que permitió a la banda explorar un sonido más crudo y directo. El álbum refleja los cambios personales de las hermanas, incluyendo la ruptura de Danielle con su antiguo productor y pareja, Ariel Rechtshaid, lo que dota al disco de un tono de liberación y reinvención. Singles previos como Relationships, Down to Be Wrong y Everybody’s Trying to Figure Me Out (este último coescrito con Justin Vernon de Bon Iver) han mostrado una banda que no teme experimentar, manteniendo su característico pop-rock con letras introspectivas y toques de ansiedad convertidos en himnos.

Gira mundial y paradas en España

Haim está lista para llevar I Quit a los escenarios con su ambiciosa I Quit Tour, que comenzará el 4 de septiembre de 2025 en Filadelfia y recorrerá Norteamérica hasta el 11 de octubre en Santa Bárbara, California, antes de continuar por Reino Unido, con un concierto destacado en el O2 de Londres. En España, la banda tiene confirmada una actuación en el marco del Primavera Sound Festival el 6 de junio en Barcelona, mientras que también actuarám el 14 de junio en Oporto, además de un show en el Dreamland de Margate en Reino Unido. Estas presentaciones se suman a su reciente actuación en el BBC Radio 1’s Big Weekend en Liverpool, donde desafiaron la lluvia para ofrecer un set enérgico que dejó claro su poder en directo. Los fans españoles pueden esperar un espectáculo vibrante que combine los nuevos temas de I Quit con los clásicos de su repertorio.

El ascenso imparable de Haim: una odisea musical

Formadas en 2007 en Los Ángeles, Haim, compuestas por las hermanas Danielle, Este y Alana Haim, se han consolidado como una de las bandas más influyentes del pop-rock contemporáneo. Su álbum debut, Days Are Gone (2013), las catapultó a la fama con éxitos como The Wire y Forever, destacando por su fusión de rock, pop y R&B con armonías vocales impecables. Le siguieron Something to Tell You (2017) y Women in Music Pt. III (2020), este último nominado al Grammy como Álbum del Año y con el single The Steps nominado a Mejor Interpretación Rock. Su estilo, influenciado por artistas como Fleetwood Mac y Destiny’s Child, combina introspección lírica con una energía vibrante en directo.

Haim ha lanzado tres álbumes de estudio: Days Are Gone (2013), Something to Tell You (2017) y Women in Music Pt. III (2020), además de varios EPs como Forever (2012). Han colaborado con artistas como Calvin Harris, Taylor Swift (en Evermore) y Bon Iver, y su música ha sido remezclada por productores como Giorgio Moroder. Su trabajo con el cineasta Paul Thomas Anderson, amigo de la familia, incluye videos musicales y la participación de Alana en la película Licorice Pizza (2021), nominada al Oscar. Con I Quit, Haim está lista para añadir un nuevo capítulo a su legado, manteniendo su esencia mientras exploran nuevos horizontes sonoros.

