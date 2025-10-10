Haim y Bon Iver se unen en un susurro emocional llamado «Tie You Down»

Haim acaban de lanzar Tie You Down, una colaboración íntima y melancólica con Bon Iver que sirve como adelanto de la edición deluxe de su último álbum I Quit, disponible el 17 de octubre vía Polydor Records. El tema, que reúne a Danielle Haim y Justin Vernon tras su colaboración previa en If Only I Could Wait de Bon Iver, se desliza entre arreglos suaves y una lírica que habla de amor, apego y la dificultad de soltar: “Put your little heart in me now / Ain’t this how it’s supposed to be?” cantan al unísono.
El nuevo lanzamiento forma parte de una reedición que incluirá tres temas inéditos: Tie You Down, The Story Of Us y Even The Bad Times, sumándose a los quince cortes originales de I Quit, un trabajo que, aunque marca una evolución hacia un sonido más introspectivo, conserva el calor y la complicidad que define a Haim como banda.
Además, el trío californiano se prepara para una gira por Reino Unido que arrancará el 24 de octubre en Nottingham y pasará por Cardiff, Brighton, Londres, Manchester y Glasgow.
De trío revelación a referentes del pop alternativo: así ha evolucionado Haim
Haim, formado por las hermanas Este, Danielle y Alana Haim, irrumpió en la escena musical en 2012 con el EP Forever, que les valió atención inmediata en festivales como SXSW y un contrato con Polydor Records. Su debut largo, Days Are Gone (2013), fue un éxito rotundo en Reino Unido, alcanzando el número uno en las listas y consolidando su estilo: una mezcla de pop rock con influencias ochenteras, guitarras limpias y armonías vocales que evocan tanto a Fleetwood Mac como a Prince. Singles como The Wire y Don’t Save Me se convirtieron en himnos generacionales, mientras que su presencia en festivales y colaboraciones con artistas como A$AP Ferg y Calvin Harris ampliaron su alcance.
Con Something to Tell You (2017), Haim mantuvo su esencia pero exploró una producción más pulida, de la mano de Ariel Rechtshaid y Rostam Batmanglij, exmiembro de Vampire Weekend. En 2020, Women in Music Pt. III marcó un giro más audaz y confesional, abordando temas como la salud mental y el duelo, y fue aclamado por medios como Pitchfork y Rolling Stone por su madurez artística. Su cuarto álbum, I Quit (2025), continúa esa línea introspectiva, con colaboraciones que refuerzan su apertura estilística: desde el folk experimental de Bon Iver hasta la melancolía pop de Tobias Jesso Jr.. Con una discografía que combina éxito comercial y respeto crítico, Haim se ha consolidado como una de las bandas más versátiles y coherentes del pop alternativo contemporáneo.
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.