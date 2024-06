Halsey: Una luz en la oscuridad con “The End”

La aclamada artista Halsey ha lanzado su nueva y emotiva canción The End, marcando el comienzo de una nueva era en su carrera musical. La canción, co-producida junto a Michael Uzowuru y Alex G, quien también participa con su guitarra, es una muestra de vulnerabilidad y fortaleza ante las adversidades de la salud.

En The End, Halsey refleja su lucha contra enfermedades que la han llevado a afirmar que es “afortunada de estar viva”. A través de su música, comparte su viaje personal y su determinación por superar los obstáculos. La artista ha anunciado generosas donaciones a la Leukemia & Lymphoma Society y la Lupus Research Alliance, reafirmando su compromiso con la concienciación y apoyo a la investigación de enfermedades autoinmunes.

Este nuevo sencillo será parte de su quinto álbum de estudio, sucesor del álbum de 2021 If I Can’t Have Love, I Want Power, producido por Trent Reznor y Atticus Ross. La canción y el álbum representan no solo un triunfo artístico, sino también un testimonio de la resiliencia frente a la adversidad.