Halsey y Amy Lee de Evanescence unen fuerzas en el poderoso “Hand That Feeds”

En un sorprendente y atractivo encuentro, Halsey y Amy Lee, la icónica vocalista de Evanescence, han lanzado Hand That Feeds, un single sobrecogedor que forma parte de la banda sonora de Ballerina, el spin-off de la saga John Wick. Estrenado el 9 de mayo de 2025 a través de Lionsgate, este tema fusiona la intensidad emocional de ambas artistas, creando una pieza que gustará tanto a los fans de la música alternativa como a los amantes del cine. La colaboración, anunciada hace unos días, ha generado una gran expectación, alimentada por la admiración mutua de las artistas y su conexión previa en el escenario.

Hand That Feeds, producida por Jordan Fish, exmiembro de Bring Me The Horizon, es una balada gótica con un trasfondo de piano minimalista que envuelve las voces entrelazadas de Halsey y Lee. Las letras, como el verso “Too late ’cause you know you can’t turn around and bite the hand that feeds”, evocan temas de traición y consecuencias, perfectamente alineados con la narrativa de venganza de Ballerina. La película, protagonizada por Ana de Armas y con Keanu Reeves, Ian McShane y el difunto Lance Reddick, se estrena el 6 de junio de 2025, y este single se perfila como un pilar emocional de su banda sonora.

La colaboración surge de una relación de admiración desde hace mucho tiempo. Halsey, fan de Evanescence desde la infancia, rindió homenaje a Lee en 2024 al recrear la portada de Fallen (2003) para promocionar su álbum The Great Impersonator, llamándola su “reina del rock oscuro original”. Lee, por su parte, expresó en Instagram que ambas han sido “seguidoras del trabajo de la otra por mucho tiempo”, y describió el proyecto como un momento en que “el universo las unió”. La chispa inicial vino cuando Lionsgate invitó a las artistas a colaborar para Ballerina, justo cuando Evanescence ya estaba programado para abrir el concierto de Halsey en el Hollywood Bowl el 14 de mayo, como parte de la gira For My Last Trick.

El lanzamiento del single, que marca el primer trabajo de Halsey desde Safeword (febrero de 2025) y de Evanescence desde Afterlife (marzo de 2025) para la serie Devil May Cry de Netflix, ha sido recibido con entusiasmo.

Ademas, el impacto de Hand That Feeds trasciende la música, conectando con la narrativa de Ballerina, donde Ana de Armas interpreta an Eve, una asesina en busca de venganza. La sinergia entre el tema y la película, dirigida por Len Wiseman y producida por Chad Stahelski, promete amplificar la experiencia cinematográfica. Con Halsey iniciando su gira norteamericana el 10 de mayo y Evanescence apoyándola en el Hollywood Bowl, esta colaboración no solo es un hito artístico, sino un testimonio de cómo la pasión compartida puede dar vida a algo verdaderamente poderoso.

Halsey y Amy Lee: trayectorias de reinvención y legado en el rock y el pop

Halsey, nacida como Ashley Nicolette Frangipane en 1994, es una de las artistas más influyentes del pop alternativo, conocida por su franqueza sobre temas como la salud mental, el feminismo y su identidad birracial y bisexual. Su carrera despegó con Badlands (2015), seguido por Hopeless Fountain Kingdom (2017), Manic (2020) y If I Can’t Have Love, I Want Power (2021), producido por Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails. Su quinto álbum, The Great Impersonator (2024), es un homenaje a sus influencias musicales, incluyendo a Amy Lee, y aborda su lucha con el lupus y la endometriosis. Sencillos como Without Me, Closer (con The Chainsmokers) y Nightmare han consolidado su estatus global, con más de 20 mil millones de streams. Su gira For My Last Trick (2025) incluye a Evanescence como teloneros en el Hollywood Bowl.

Amy Lee, nacida en 1981, es la voz y fuerza creativa detrás de Evanescence, la banda de rock gótico que revolucionó la escena con Fallen (2003). Este álbum, con éxitos como Bring Me To Life y My Immortal, vendió 17 millones de copias y ganó dos premios Grammy. La discografía de Evanescence incluye The Open Door (2006), Evanescence (2011), Synthesis (2017) y The Bitter Truth (2021), que Lee describió a NME como “catártico”. En 2025, la banda lanzó Afterlife para la serie Devil May Cry de Netflix y planea un nuevo álbum, con Lee afirmando estar “profundamente en el proceso creativo”. Actualmente, Evanescence está de gira con Metallica y My Chemical Romance y actuará en el Louder Than Life Festival.

La colaboración en Hand That Feeds une a Halsey, con su pop introspectivo, y a Lee, con su legado en el rock gótico, creando un puente entre generaciones y géneros.

