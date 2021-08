Hand Habits anuncia disco y estrena “Aquamarine” como primer adelanto

¿Quién?

Hand Habits, el proyecto musical de Meg Duffy.

¿Qué?

Un nuevo disco, Fun House, del que ya podemos escuchar un primer adelanto titulado Aquamarine, que además viene acompañado por un videoclip que os dejamos al final de la noticia.

¿Cuándo?

Este nuevo trabajo se publicará el 22 de octubre a través del sello Saddle Creek.

¿Cómo?

El trabajo ha sido producido por Sasami Ashworth y ha contado con Kyle Thomas (aka King Tuff) como ingeniero de sonido. Además, cuenta con la colaboración vocal de Perfume Genius en No Difference y Just to Hear You.

¿Por qué?

Sobre la inspiración de la canción, Duffy afirma lo siguiente: “Aunque originalmente comenzó como una balada acústica mínimamente arreglada, Aquamarine evolucionó hacia la historia de ciertos eventos en la vida, lo que informa mi identidad, el silencio en las preguntas que quedan sin respuesta y que se convierten en la forma de entender quién soy.

Mi objetivo era encubrir algunos de los peligros de la mortalidad (líricamente) en un paisaje musical que no requería del oyente una gran cantidad de paciencia, para llevar el dolor al club metafórico. Filmamos este video en el bar y club de mi tía en el norte del estado de Nueva York, vinculando los temas de origen y linaje de la canción con las imágenes de las identidades y los personajes cambiantes en un espacio por el que solía vagar cuando era adolescente”

¡Escúchalo aquí!

Tracklist

01 More Than Love

02 Aquamarine

03 Just to Hear You [ft. Perfume Genius]

04 No Difference

05 Graves

06 False Start

07 Clean Air

08 Concrete & Feathers

09 The Answer

10 Gold/Rust

11 Control