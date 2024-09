Hard-Fi presenta “Always and Forever”, su nueva canción sobre romances condenados

Hard-Fi están de vuelta con su nuevo single Always And Forever de su próximo EP Don’t Go Making Plans. La canción, descrita por el vocalista Richard Archer como «un recuerdo teñido de rosa de la juventud y las posibilidades», aborda la urgencia y la melancolía de los romances condenados. Con un riff de guitarra brillante, la banda canta sobre el tiempo perdido y la búsqueda de algo por lo que vivir.

El EP Don’t Go Making Plans, que se lanzará el 15 de noviembre, fue inspirado por los intentos del gobierno del Reino Unido de criminalizar aspectos de las protestas populares a través de la Ley de Orden Público de 2022. Archer explica que la canción principal es «una canción de protesta sobre la protesta», encapsulando un mensaje reflexivo en un formato pop.

Hard-Fi también ha anunciado una gira por el Reino Unido que comenzará el 16 de noviembre en Hastings y concluirá el 30 de noviembre en Londres. La banda, que regresó en mayo con su primer sencillo en una década, ha estado trabajando en nuevo material, explorando qué quieren decir y cómo quieren sonar en la actualidad.