Hard Life estrena «Ogre» y anuncia una gira por Reino Unido

La banda británica Hard Life, antes conocida como Easy Life, ha lanzado su nuevo single Ogre, un adelanto melancólico de su próximo álbum Onion, programado para el 18 de julio de 2025 bajo Island EMI. El tema, inspirado parcialmente por Shrek, combina elementos acústicos con rap, explorando la complejidad de las relaciones sin un antagonista claro. Murray Matravers, vocalista, explica: “Ogre trata de una situación donde nadie ha hecho nada malo, pero eso complica más las cosas. Seré tu ‘ogro’ si eso nos da un cierre limpio”. El video, con Matravers como conserje, refuerza la narrativa introspectiva.

Inspiración en Japón y Shrek

El álbum Onion nació durante un viaje espontáneo de Matravers a Japón, donde, tras una ruptura personal y profesional, colaboró con el músico Taka en el estudio Onion de Shirokane, Tokio. La imagen de las cebollas, evocada por Shrek y sus capas, se convirtió en un tema central del disco, simbolizando lo simple pero complejo. Ogre sigue al single Othello, marcando la transición de la banda hacia un sonido más crudo tras un año de batallas legales con easyGroup, que los obligó a cambiar su nombre.

Gira por Reino Unido en 2025

Junto al lanzamiento, Hard Life anunció una gira por Reino Unido para octubre y noviembre de 2025, con paradas en O2 Academy Leeds (28 de octubre), O2 Academy Bristol (29 de octubre), O2 Academy Brixton en Londres (30 de octubre), The Boiler Shop en Newcastle (3 de noviembre), SWG3 Galvanizers en Glasgow (4 de noviembre), Manchester Academy (6 de noviembre) y Rock City en Nottingham (10 de noviembre). Las entradas están disponibles desde el 30 de mayo, con preventa para quienes reserven Onion.

Un regreso con fuerza

Tras un turbulento 2024, Hard Life regresa con Ogre y una gira que promete revitalizar su conexión con los fans. La banda también actuará en festivales como BBC Radio 1’s Big Weekend, Truck Festival, Y NOT y Boardmasters este verano, consolidando su nuevo capítulo.

Capas de emoción: el viaje musical de Hard Life

Formada en Leicester, Reino Unido, en 2017, Hard Life, originalmente Easy Life, es una banda de indie pop/funk liderada por Murray Matravers (voz), junto a Sam Hewitt (bajo, saxofón), Olly Cassidy (batería), Lewis Berry (guitarra) y Jordan Birtles (percusión, teclados). Su single debut Pockets (2017), lanzado por Chess Club Records, ganó popularidad tras aparecer en la banda sonora de FIFA 19. Firmaron con Island Records y lanzaron su primer álbum, Life’s a Beach (2021), que alcanzó el número 2 en las listas británicas con éxitos como Ocean View.

Tras mixtapes como Creature Habits (2018) y Junk Food (2020), la banda consolidó su estilo ecléctico, mezclando pop, funk y letras introspectivas. Su segundo álbum, Maybe in Another Life… (2022), mostró una madurez emocional. Sin embargo, en 2023 enfrentaron una disputa legal con easyGroup, que los acusó de ser “ladrones de marca”. Incapaces de costear un juicio, Easy Life tocó su último show bajo ese nombre en Londres y se reinventó como Hard Life, un nombre elegido con humor pero reflejo de su resiliencia.

Con Onion (2025), Hard Life promete un sonido renovado, liderado por singles como Tears, Othello y Ogre. Su discografía incluye Spaceships (2018), See You Later Maybe Never (2020) y varios EPs, destacando su habilidad para fusionar géneros. La banda ha actuado en festivales como Glastonbury y salido de gira con artistas como Glass Animals. Onion, inspirado en un viaje a Japón, marca su primer trabajo como Hard Life, manteniendo su esencia emocional y energética.

