Harry Styles abre una nueva ventana sonora con «Aperture» y prepara un regreso monumental

El nuevo single de Harry Styles, Aperture, marca el arranque oficial de una etapa que promete ser decisiva en su trayectoria. El artista británico vuelve con un sonido inesperadamente electrónico y una producción que lo acerca más que nunca a territorios que hasta ahora solo había bordeado. Según la información publicada por NME , el tema es el primer adelanto de su cuarto álbum en solitario, Kiss All The Time. Disco Occasionally, que verá la luz el próximo 6 de marzo y que ha sido producido por su colaborador habitual Kid Harpoon. El lanzamiento llega acompañado de una recepción crítica muy positiva que destaca por su giro hacia una electrónica luminosa, con pianos house, texturas distorsionadas y un estribillo expansivo que apunta directamente a la pista de baile.

Aperture no solo redefine su sonido, sino que también inaugura una campaña de regreso a gran escala. Styles ha anunciado la gira Together, Together, una serie de residencias en siete grandes ciudades que incluye seis noches en el estadio de Wembley y treinta conciertos en el Madison Square Garden, además de paradas en Ámsterdam, São Paulo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney. En total, serán 50 fechas entre mayo y diciembre, con invitados de lujo como Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, Fcukers y Skye Newman. La estrategia promocional también ha sido cuidadosamente diseñada: carteles misteriosos con el lema “We Belong Together” aparecieron en varias ciudades del mundo, y el propio artista envió a sus fans un breve mensaje de voz a través de WhatsApp en el que adelantaba una línea del single.

El nuevo álbum llega tras el éxito global de Harry’s House, que en 2023 se llevó los premios a Álbum del Año tanto en los BRITs como en los Grammy, consolidando a Styles como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. Aquel disco, con hits como As It Was, Late Night Talking o Music For a Sushi Restaurant, marcó un punto de madurez artística que ahora parece evolucionar hacia un territorio más electrónico, introspectivo y expansivo. Si Aperture es una pista fiable, Kiss All The Time. Disco Occasionally podría convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de 2026.

De ídolo adolescente a arquitecto del pop moderno: la evolución artística de Harry Styles

La carrera de Harry Styles es uno de los ejemplos más llamativos de transformación artística en la música reciente. Tras su salto a la fama como miembro de One Direction, una de las boybands más exitosas de la historia del pop, Styles inició en 2017 un camino en solitario que lo situó rápidamente en un espacio creativo propio. Su debut, Harry Styles, sorprendió por su inclinación hacia el rock clásico, el soft rock setentero y una estética más orgánica y madura. Canciones como Sign of the Times mostraron una ambición vocal y emocional que lo distanciaba de su pasado inmediato y lo posicionaban como un artista con una visión clara. La crítica internacional —incluyendo medios como Rolling Stone y The Line of Best Fit, que siguieron de cerca su evolución— destacó desde el principio su capacidad para reinterpretar influencias sin caer en la nostalgia vacía.

Su segundo álbum, Fine Line (2019), consolidó esa identidad con una mezcla de pop psicodélico, funk suave y baladas expansivas. El disco fue un éxito comercial y crítico, impulsado por singles como Adore You y Watermelon Sugar, este último convertido en un fenómeno global. Pero sería con Harry’s House (2022) cuando Styles alcanzaría un nuevo nivel de sofisticación. Inspirado por el synth-pop, el funk minimalista y una producción más íntima, el álbum le valió premios históricos y lo situó en la conversación sobre los grandes arquitectos del pop contemporáneo. Su capacidad para combinar vulnerabilidad, experimentación y accesibilidad lo ha convertido en un referente para una nueva generación de artistas.

Ahora, con Kiss All The Time. Disco Occasionally en el horizonte, Styles parece dispuesto a seguir expandiendo su universo sonoro. Aperture sugiere un giro hacia la electrónica emocional, con ecos de proyectos como LCD Soundsystem, según apunta NME. Si su trayectoria sirve de guía, este nuevo capítulo no será una ruptura, sino una evolución natural: un artista que nunca ha tenido miedo de reinventarse y que, a cada paso, redefine qué significa ser una estrella del pop en el siglo XXI.

