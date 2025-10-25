Hayley Williams canta al pasado y al legado familiar en su nuevo single

Hayley Williams acaba de lanzar Good Ol’ Days, un tema cargado de nostalgia y emoción que forma parte de su tercer álbum como solista, Ego Death At A Bachelorette Party. El sencillo, publicado el 24 de octubre, destaca por su atmósfera cálida y su letra reflexiva: “Who knew the hard times / Were the good ol’ days?”, una clara referencia al clásico Hard Times de Paramore. La canción fue coescrita con Daniel James y producida junto a Brian Robert Jones, y cuenta con un detalle íntimo: un mensaje de voz de su abuelo, Rusty Williams, que aparece en la grabación.

Este homenaje familiar no se queda ahí. En paralelo, Hayley ha reinterpretado una canción inédita de su abuelo, incluida como lado B en una edición deluxe del álbum Grand Man, grabado por Rusty Williams en los años 70 y rescatado este año con ayuda de Zac Farro, baterista de Paramore, a través del sello Congrats Records. El disco original se lanzó el 14 de febrero y la reedición incluye dos grabaciones inéditas de Rusty y la versión de Hayley, descrita por Norman Records como “un tributo tierno a una canción nunca antes registrada”.

La cantante también ha sido noticia por sus declaraciones junto a Jack Antonoff en Rolling Stone, donde ambos criticaron la monopolización de la industria de los conciertos por grandes corporaciones. “¿Por qué atraer a unos cientos de personas no puede ser un sustento honesto?”, cuestionó Antonoff, mientras Williams denunciaba los altos costes que enfrentan los artistas independientes.

Con Ego Death At A Bachelorette Party, Hayley Williams reafirma su capacidad para explorar nuevas emociones y sonidos, sin perder el vínculo con sus raíces. El álbum, lanzado digitalmente en agosto y con edición física prevista para noviembre, incluye 17 canciones que transitan entre el pop alternativo, el R&B y la introspección lírica.

De icono emo a artista independiente: la evolución de Hayley Williams

Desde que debutó como vocalista de Paramore en 2005 con el álbum All We Know Is Falling, Hayley Williams se ha convertido en una figura clave del rock alternativo y el pop punk. Su voz potente y presencia escénica marcaron una generación con discos como Riot! (2007), Brand New Eyes (2009) y el experimental After Laughter (2017), donde la banda viró hacia sonidos más pop y sintetizados. En 2023, Paramore regresó con This Is Why, un álbum que recibió elogios por su madurez lírica y producción pulida, y que fue incluido en varias listas de lo mejor del año.

En paralelo, Williams ha desarrollado una carrera solista que comenzó con Petals For Armor (2020), seguido por Flowers for Vases / Descansos (2021), ambos proyectos profundamente personales y alejados del sonido de Paramore. Su tercer disco, Ego Death At A Bachelorette Party, marca un punto de inflexión: es el primero que lanza de forma completamente independiente, tras finalizar su contrato con Atlantic Records. Con este trabajo, Hayley no solo explora nuevas texturas musicales, sino que también se posiciona como una artista capaz de tomar control total de su narrativa, producción y distribución.

Aunque ha aclarado que Paramore no se ha disuelto, sino que está en pausa, su carrera en solitario sigue ganando fuerza. Su capacidad para conectar con el público desde lo emocional, lo político y lo estético la consolida como una de las voces más relevantes de su generación.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.