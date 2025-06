Heavenly regresa con «Portland Town», su primera canción en 29 años

La icónica banda británica de twee pop Heavenly ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de Portland Town, su primer sencillo en 29 años, marcando un regreso triunfal tras una larga pausa. Este nuevo single llega tras la reunión de la banda en 2023 y promete ser el preludio de un álbum completo en 2026. Con su característico sonido riot twee, Heavenly combina melodías pegajosas y letras cargadas de emoción, reafirmando su lugar en la escena indie. A continuación, exploramos los detalles de este lanzamiento, los planes de la banda y su legado en el mundo del pop independiente.

Un regreso melódico con Portland Town

El single Portland Town, acompañado de un tema adicional titulado Someone Who Cares, captura la esencia del sonido distintivo de Heavenly: guitarras jangly, melodías dulces y letras con un toque de ironía y profundidad emocional. La voz de Amelia Fletcher lidera la canción con versos como “Nunca he sido valiente, nunca he sido fuerte / Pero a veces tienes que decir, ya es suficiente”, que reflejan un mensaje de empoderamiento sutil pero poderoso. Según información publicada en Bandcamp, este lanzamiento es el primero de un nuevo álbum que la banda planea estrenar en 2026.

Gira y presentaciones: Heavenly en vivo

Heavenly no solo ha regresado al estudio, sino que también está lista para reconectar con su público en directo. La banda ha confirmado un concierto en el Islington Assembly Hall de Londres el 19 de julio de 2025, donde los fans podrán disfrutar de Portland Town y clásicos de su catálogo. Las entradas para este evento ya están disponibles a través de Skep Wax, el sello discográfico fundado por Amelia Fletcher y Rob Pursey.

Además del lanzamiento de Portland Town, Heavenly ha revitalizado su catálogo con reediciones de sus cuatro álbumes de estudio, comenzando con Heavenly vs. Satan en 2022. Estas reediciones, junto con la viralidad de sus canciones en plataformas como TikTok, han introducido su música a oyentes más jóvenes, consolidando su estatus como banda de culto. La incorporación de Ian Button, exmiembro de Thrashing Doves y Death in Vegas, como baterista tras la pérdida de Mathew Fletcher en 1996, ha aportado una nueva energía a la formación. La conexión de Heavenly con el sello Sarah Records y su influencia en bandas contemporáneas como Widowspeak y The Umbrellas refuerzan su relevancia en el indie pop. En conclusión, Portland Town no solo marca el regreso de Heavenly, sino que reafirma su capacidad para emocionar y conectar con audiencias de todas las edades, manteniendo viva la chispa del twee pop.

La trayectoria de Heavenly: Pioneros del twee pop

Formada en Oxford en 1989 tras la disolución de Talulah Gosh, Heavenly se consolidó como una de las bandas más influyentes del movimiento twee pop, caracterizado por su simplicidad melódica y letras nostálgicas. Sus fundadores, Amelia Fletcher (voz y guitarra), Mathew Fletcher (batería), Peter Momtchiloff (guitarra) y Rob Pursey (bajo), llevaron el espíritu del C86 a nuevas alturas con su debut, Heavenly vs. Satan (1991). La llegada de Cathy Rogers (teclados y coros) en 1992 enriqueció su sonido, como se aprecia en Le Jardin de Heavenly (1992), que incluye el emblemático tema C is the Heavenly Option junto a Calvin Johnson de K Records. Sus siguientes álbumes, The Decline and Fall of Heavenly (1994) y Operation Heavenly (1996), exploraron temas más complejos, como el abuso en Hearts and Crosses, manteniendo su estilo distintivo. Tras la trágica muerte de Mathew Fletcher en 1996, la banda se retiró temporalmente, pero sus miembros continuaron en proyectos como Marine Research, Tender Trap, The Catenary Wires y Swansea Sound.

La discografía de Heavenly incluye cuatro álbumes de estudio: Heavenly vs. Satan (1991), Le Jardin de Heavenly (1992), The Decline and Fall of Heavenly (1994) y Operation Heavenly (1996), además de varios sencillos icónicos como I Fell in Love Last Night (1990), Our Love Is Heavenly (1990), P.U.N.K. Girl (1993) y Atta Girl (1995). Su trabajo con Sarah Records y, más tarde, con Elefant Records en España, les permitió forjar una identidad única en el indie pop. La reunión de la banda en 2023, con Ian Button en la batería, y el lanzamiento de Portland Town en 2025, demuestran que Heavenly sigue siendo una fuerza creativa, lista para escribir un nuevo capítulo en su historia.

