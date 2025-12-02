Highroad No. 28 regresa con fuerza y oscuridad en su nuevo single «Ache»

Tras más de una década de silencio, la banda australiana de rock alternativo Highroad No. 28 vuelve a la escena con un lanzamiento que no deja indiferente: su nuevo single Ache, publicado el 1 de noviembre de 2025 a través de The Orchard (Sony Music). El tema, disponible en todas las plataformas digitales, marca el inicio de una nueva etapa creativa para el grupo y anticipa su esperado tercer álbum The Will to Endure, previsto para diciembre de este mismo año.

Ache es una pieza cargada de intensidad emocional, donde las voces crudas y desgarradoras se entrelazan con guitarras de corte cinematográfico y líneas de bajo sombrías. El resultado es un sonido maduro y atmosférico que refleja la esencia de la memoria y la nostalgia. Grabado en los míticos Sing Sing Studios de Melbourne y mezclado por el productor emergente James Taplin, el single combina melodías intrincadas con una producción que refuerza el carácter oscuro y directo de esta nueva etapa.

La historia de Highroad No. 28 se remonta a finales de 1998, cuando irrumpieron en la escena australiana con una propuesta de heavy rock cargada de energía y actitud. Sus primeros EPs, Obscure Madness (1999) y Dynamic Introspection (2002), mostraron a una banda dispuesta a explorar los rincones más oscuros de la emoción humana. En 2005 publicaron su debut Unsteady and Steady State, un trabajo que equilibraba la potencia del rock con paisajes sonoros más melódicos y experimentales. Tres años más tarde, en 2008, llegaría Stumbling to Divinity, un álbum que profundizó en la dualidad entre luz y oscuridad, incorporando elementos electrónicos y ritmos poderosos.

Tras una intensa etapa de giras y promoción, el grupo entró en hibernación en 2012, reapareciendo solo de manera esporádica con demos y proyectos visuales. Ahora, en 2025, el regreso es más sólido que nunca. El líder Andrew JC ha asumido el reto de grabar todos los instrumentos y voces en estudio, en lo que se presenta como un capítulo deliberadamente personal antes de revelar la nueva formación que acompañará a la banda en sus conciertos de 2026.

El lanzamiento de Ache se complementará con un videoclip que verá la luz a finales de este mes, y ya cuenta con un sucesor: el segundo single Thistroubledsoul, publicado el 28 de noviembre. Ambos temas marcan el inicio de una era más oscura, compleja y emocionalmente directa para Highroad No. 28, reafirmando su compromiso con la autenticidad artística y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en referentes del rock alternativo australiano.

