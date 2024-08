Hinds presenta «The Bed, The Room, The Rain and You», un himno al amor no correspondido

Hinds ha lanzado su último single The Bed, The Room, The Rain and You, una canción de amor que no busca ser correspondido. Este tema es el adelanto final de su próximo álbum VIVA Hinds, que saldrá el 6 de septiembre bajo el sello británico Lucky Number. La canción combina elementos de dreampop y shoegaze, manteniendo las melodías características del dúo madrileño.

El álbum VIVA Hinds ya ha presentado otros sencillos como Coffee, Boom Boom Back (con la colaboración de Beck) y En Forma, la primera canción de Hinds en español. Los últimos dos singles, Superstar y The Bed, The Room, The Rain and You, muestran una faceta más romántica y pausada de la banda.

The Bed, The Room, The Rain and You fue grabada en la Francia rural y producida por Pete Robertson (Beabadoobee), mezclada por Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg) y cuenta con la colaboración de Grian Chatten de Fontaines D.C.. La canción refleja la búsqueda constante del amor como un lugar de consuelo, sin necesidad de ser correspondido.

Hinds continuará su gira con conciertos en España, Reino Unido, México, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Francia en los próximos meses.