Holly Humberstone convierte “Cruel World” en su confesión más cinematográfica y adelanta un segundo álbum marcado por la distancia, la euforia y el desgarro emocional

Holly Humberstone sigue aumentando nuestras expectativas sobre su esperado segundo álbum Cruel World con el lanzamiento de su tema titular, una canción que ella misma describe como “mi favorita de todas las que he escrito”. El single llega acompañado de un videoclip que la muestra sumergida en un universo teatral victoriano, un escenario perfecto para una artista que siempre ha sabido transformar la vulnerabilidad en espectáculo. Según explica, la canción nace del vértigo y la intensidad de una relación a distancia: “Tu percepción del mundo puede distorsionarse por completo sin esa persona. No hay diversión en salir sola cuando lo único que quieres es estar donde están ellos”.

“Cruel World” es el tercer adelanto del disco —tras “Die Happy” y “To Love Somebody”— y funciona como su núcleo emocional. Humberstone lo define como un retrato de la dualidad entre placer y dolor: “Amar a alguien tanto siempre va a doler un poco. Esta es la dicotomía del dolor y el placer. El amor es doloroso en su esencia y ese es el hilo conductor de mi disco”, afirma. La canción mantiene su sello: pop melancólico, melodías que se expanden como un suspiro y una sensibilidad lírica que convierte lo cotidiano en épico.

El lanzamiento llega en plena cuenta atrás hacia el 10 de abril, fecha en la que Cruel World verá la luz. Para celebrarlo, Holly se embarca en una serie de conciertos íntimos en tiendas de discos y salas pequeñas, muchos de ellos ya agotados, antes de encarar fechas más grandes en Glasgow, Manchester, Bristol y Londres. Una gira que confirma que su base de fans no ha dejado de crecer desde su debut y que este segundo álbum llega con una expectación más que justificada.

Holly Humberstone, una carrera que convirtió la vulnerabilidad en un nuevo lenguaje del pop alternativo

Desde que irrumpió con The Walls Are Way Too Thin, Holly Humberstone se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del pop británico. Su mezcla de confesiones íntimas, producción minimalista y una estética emocionalmente cruda la llevó a publicar Paint My Bedroom Black, un debut que la situó en el mapa internacional. Con influencias que van del bedroom pop al indie electrónico, ha construido un universo propio donde la fragilidad es fuerza y la nostalgia, un motor creativo. Sus giras sold out, sus colaboraciones y su creciente presencia en festivales la han convertido en una figura clave de la nueva generación del pop alternativo. Cruel World apunta a ser el trabajo que consolide definitivamente su identidad artística: madura, honesta y capaz de convertir el desamor en un relato universal.

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