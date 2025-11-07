Holly Humberstone se lanza al abismo del amor con su nuevo single gótico «Die Happy»

La artista británica Holly Humberstone ha vuelto a la carga con Die Happy, un single que se sumerge en las sombras del amor con una estética gótica inspirada en Drácula y The Bloody Chamber. La canción, acompañada por un visualizador dirigido por Silken Weinberg (colaboradora habitual de Ethel Cain), mezcla la adrenalina de conducir con las ventanas bajadas y la melancolía de recorrer una mansión en ruinas. “Quería mostrar la sensación de lanzarse al amor de forma total y temeraria. Hay peligro en el amor”, ha explicado la cantante, que no teme abrazar lo oscuro para hablar de lo emocional.

Este nuevo lanzamiento llega tras el EP Work In Progress, publicado en marzo de 2024, y su aclamado debut Paint My Bedroom Black. En ese álbum, Humberstone exploraba la confusión emocional y la necesidad de autenticidad, construyendo un universo sonoro íntimo y envolvente. Die Happy parece continuar esa línea, pero con un giro más teatral y literario, que la acerca a referentes como Florence Welch o Lana Del Rey, aunque manteniendo su sello personal.

La artista se prepara ahora para acompañar a Sam Fender en la gira australiana de su álbum People Watching, tras haber teloneado a Taylor Swift en las fechas de Wembley de su Eras Tour. Con paradas en Melbourne, Brisbane, Sídney, Adelaida y Perth, Humberstone se consolida como una de las voces más prometedoras del pop alternativo británico. Su capacidad para combinar vulnerabilidad, narrativa y atmósfera la convierte en una figura cada vez más imprescindible en el panorama musical actual.

De Grantham al mundo: el ascenso de Holly Humberstone

Desde que emergió en 2020 con el EP Falling Asleep at the Wheel, Holly Humberstone ha ido construyendo una carrera marcada por la introspección, la estética cuidada y una sensibilidad lírica que conecta con una generación que busca autenticidad. Criada en Grantham, Lincolnshire, Humberstone comenzó a llamar la atención con canciones como Deep End y Overkill, que mostraban una mezcla de vulnerabilidad y producción minimalista. Su segundo EP, The Walls Are Way Too Thin (2021), consolidó su estilo: pop alternativo con tintes electrónicos y letras que exploran la ansiedad, el desamor y la búsqueda de identidad.

En 2023, Humberstone lanzó su esperado álbum debut Paint My Bedroom Black, un trabajo que recibió elogios por su cohesión sonora y emocional. El disco incluye temas como Antichrist y Into Your Room, que revelan una artista en plena evolución, dispuesta a experimentar sin perder su esencia. En 2024, el EP Work In Progress mostró una faceta más cruda y directa, con Dive como carta de presentación. Ahora, con Die Happy, Humberstone se adentra en territorios más oscuros y literarios, sin perder la honestidad que la caracteriza. Su trayectoria demuestra que no teme reinventarse, y que su voz —tanto literal como artística— tiene mucho más que decir.

