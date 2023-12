Holly Humberstone y MUNA lanzan una nueva versión de «Into Your Room»

La cantante británica Holly Humberstone se ha unido a la banda estadounidense de indie-pop MUNA para presentar una nueva versión de su canción Into Your Room, una colaboración que ya habían anticipado esta semana en las redes sociales.

Into Your Room es uno de los temas que forman parte del álbum debut de Humberstone, Paint My Bedroom Black, que se publicó en octubre y recibió elogios de la crítica. En la nueva versión, la cantante cuenta con la participación vocal de MUNA, que aportan su toque personal al tema.

“Estoy obsesionada con MUNA y llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con ellas”, ha dicho Humberstone en un comunicado. “Estoy muy agradecida de que por fin hayan puesto su magia en una de mis canciones”.

El lanzamiento de la canción coincide con el inicio de la gira de Humberstone por Australia, donde actuará en varios festivales y salas hasta principios de enero. Después, la artista visitará Japón, Europa y Estados Unidos, donde compartirá escenario con MUNA en algunas ciudades.