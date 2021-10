Hot Chip estrena canción inédita para recaudar fondos para luchar contra el cambio climático

Artista

Hot Chip

¿Por qué son noticia?

‎Hot Chip ha publicado un nuevo tema inédito titulado Losing My Head (Superpitcher Dub) al mismo tiempo que un concierto en Londres‎ cuyos beneficios, en ambos casos, se destinarán al grupo de acción de emergencia climática EarthPercent‎.

Sobre la canción

Se trata de una canción ‎grabada durante las sesiones correspondientes al último disco de la banda, A Bath Full of Ecstasy,‎ que grabaron‎ en 2019.‎ Sobre sus pensamientos sobre el cambio climático y la inspiración para publicar ahora esta canción, la banda ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales.

«‎‎A pesar de los desafíos a los que se enfrenta nuestra industria al modificar sus métodos de trabajo para limitar el daño al clima, sentimos que es increíblemente importante enfrentar esos cambios. ‎El consenso científico sobre la inminente emergencia climática es irrefutable y todos debemos reconocer nuestras responsabilidades para intentar evitarla. Con toda honestidad, debería ser nuestra prioridad número uno en este momento. Nuestro gobierno falla continuamente en hacerlo así, pero tenemos que unirnos para dar un mejor ejemplo», afirman.

Si quieres ayudar en esta importante causa, puedes comprar la canción en Bandcamp.

Hot Chip – Losing My Head (Superpitcher Dub)

Sobre Hot Chip

Naturales de Londres y formados alrededor de talentos como Alexis Taylor y Joe Goddard, Hot Chip saltó a la fama en 2000 con el lanzamiento de su álbum lo-fi, México. El álbum autopublicado en 2002, Sanfrandisco E-Pee, mostró la incursión de la banda en sonidos más alegres. El grupo firmó con el venerado sello discográfico de Nueva York DFA en 2005 y publicó el EP Over and Over, así como su excelente trabajo en 2006, The Warning. En 2007 el sencillo Ready for the Floor anunció la llegada de Made in the Dark, que introdujo algunos de los grooves más centrados y las melodías más pop de la banda hasta la fecha. One Life Stand, más suave, siguió en 2010, tras lo que hemos disfrutado también de In Our Heads (2012), Why Make Sense? (2015) y A Bath Full of Ecstasy (2019).

Fuente: Apple Music

