Iceage regresan con “Star”, un estallido de emoción y crudeza que marca su primer lanzamiento en cinco años

Iceage vuelven a encender motores con “Star”, un single que recupera toda la intensidad emocional y el filo poético que siempre ha definido a la banda danesa. La canción es su primer material nuevo desde Seek Shelter (2021) y llega como una declaración de amor abrasiva, donde la voz de Elias Rønnenfelt se mueve entre la vulnerabilidad y el dramatismo mientras compara el sentimiento amoroso con una estrella que agoniza. El estribillo —“You’ve got me dying like a star…”— condensa esa mezcla de belleza y fatalismo que tan bien manejan.

El quinteto —completado por Johan Suurballe Wieth, Dan Kjær Nielsen, Casper Morilla Fernandez y Jakob Tvilling Pless— mantiene su habitual tensión entre aspereza y lirismo, pero añade un punto más animado y expansivo que los acerca a un territorio emocionalmente más luminoso sin perder su identidad. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Thinh T. Petrus Nguyen, que refuerza la atmósfera intensa del single.

Aunque Iceage no publicaban música nueva desde 2021, Rønnenfelt sí había explorado otros caminos con su debut en solitario Heavy Glory (2024), un disco nacido de viajes por Europa en los que escribía de día y probaba las canciones en directo por la noche. En declaraciones recogidas por NME, explicaba que esa inmediatez le permitió reconectar con la esencia de tocar sin red, algo que también ha marcado la historia de Iceage, conocidos por presentar material inédito en directo mucho antes de grabarlo.

“Star” llega tras un periodo de silencio discográfico pero no de inactividad: la banda ha seguido girando y celebrando la buena acogida de Seek Shelter. Con este regreso, Iceage parecen dispuestos a abrir un nuevo capítulo donde la emoción se desborda sin perder la crudeza que los convirtió en una de las bandas más singulares del indie europeo.

Iceage: Evolución constante y la intensidad emocional

Desde su irrupción a principios de los 2010, Iceage se han consolidado como una de las propuestas más inquietas del post‑punk contemporáneo. Su debut New Brigade los presentó como una banda feroz y urgente, mientras que trabajos posteriores como You’re Nothing, Plowing Into the Field of Love o Beyondless ampliaron su paleta hacia territorios más melódicos, experimentales y emocionalmente complejos. Con Seek Shelter, dieron un salto hacia un sonido más expansivo y casi espiritual, sin perder la tensión que siempre los ha definido. A lo largo de más de una década, Iceage han demostrado una capacidad única para reinventarse sin romper con su esencia: intensidad, riesgo y una sensibilidad poética que los sitúa en un lugar propio dentro del panorama internacional.

