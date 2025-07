Idlewild regresa con fuerza con su nostálgico nuevo single «It’s Not The First Time»

La banda escocesa Idlewild ha vuelto a llamar nuestra atención con su nuevo single It’s Not The First Time, el segundo adelanto de su próximo álbum homónimo, Idlewild, que será lanzado el 3 de octubre de 2025 a través de V2 Records. Este lanzamiento marca su primera producción en seis años, desde Interview Music de 2019. Grabado en 2024 en los Post Electric Studios de Edimburgo y la Isle of Iona Library en las Hébridas, el disco, producido y mezclado por el guitarrista Rod Jones, promete una fusión de su esencia punk, indie y folk-rock, evocando la energía de The Remote Part (2002).

It’s Not The First Time es una pieza melódica y reflexiva que captura los 30 años de trayectoria de Idlewild, con la voz de Roddy Woomble transmitiendo nostalgia y resiliencia. Woomble describe la canción como una meditación sobre la memoria, afirmando: “La memoria es una red rota, un barril con fugas. Existimos en una serie de presentes”. El single, que recuerda la emotividad de sus trabajos más celebrados, ha sido elogiado por su sonido expansivo y letras filosóficas.

El álbum Idlewild, décimo en su carrera, celebra su identidad sonora sin caer en la nostalgia, según Woomble. La banda, formada en 1995, acompañará el lanzamiento con una gira por Reino Unido, con fechas ya agotadas en Londres, Aberdeen y Glasgow. Idlewild estará disponible en CD, vinilo negro y ediciones limitadas en vinilo de color, y ya se puede reservar.

Idlewild: tres décadas de indie rock con alma escocesa

Formada en 1995 en Edimburgo, Idlewild irrumpió en la escena musical británica con un sonido que fusionaba la crudeza del punk, la introspección del indie y la calidez del folk-rock. Liderada por Roddy Woomble, la banda debutó con el EP Queen of the Troubled Teens (1997), pero fue su álbum Hope Is Important (1998) el que los catapultó, con himnos como When I Argue I See Shapes. Su tercer disco, The Remote Part (2002), marcó un hito con singles como American English, consolidándolos como referentes del indie rock. Con una trayectoria de 30 años, Idlewild ha sabido evolucionar sin perder su esencia, manteniendo una base de fans leal gracias a su intensidad lírica y enérgica presencia en vivo.

A lo largo de su carrera, Idlewild ha lanzado diez álbumes de estudio, desde el crudo Captain (1998) hasta el introspectivo Interview Music (2019). Discos como 100 Broken Windows (2000) y Warnings/Promises (2005) destacaron por su equilibrio entre melodías accesibles y letras poéticas. Tras un hiato tras Everything Ever Written (2015), la banda regresó con fuerza, y su próximo álbum homónimo, Idlewild (2025), promete ser una celebración de su legado. Con giras agotadas y una discografía que abarca desde la rabia juvenil hasta reflexiones maduras, Idlewild sigue siendo un pilar del rock alternativo británico.

