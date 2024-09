«In My Dreams»: La nueva joya de Four Tet y Ellie Goulding

Four Tet y Ellie Goulding han lanzado su nuevo single In My Dreams, continuando su fructífera colaboración creativa. La relación entre ambos artistas se remonta a 2020, cuando Goulding prestó su voz para el tema Baby de Four Tet. Este éxito fue seguido por un remix nominado al Grammy de Four Tet para la canción Easy Lover de Goulding en 2022.

El nuevo single, lanzado por Three Six Zero Recordings, destaca por su potente base percusiva y los toques electrónicos característicos de Four Tet, complementados por la voz suave y melódica de Goulding. La canción ha sido un éxito en los sets en directo de Four Tet, especialmente en su reciente actuación en Finsbury Park, Londres.

Four Tet explicó que la canción surgió de unos mensajes de voz que Goulding le envió con ideas de letras y melodías. Utilizando estas grabaciones como base, Four Tet añadió otros sonidos y mantuvo las tomas originales de Goulding, creando una pieza que contrasta sonidos agresivos con la delicadeza de la voz de Goulding.

Este lanzamiento reafirma la química especial entre ambos artistas. Ahora ha llegado el momento de que podamos disfrutarlo.