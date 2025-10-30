Inhaler vuelve con fuerza: un himno de esperanza entre los escombros

La banda irlandesa Inhaler ha regresado con Hole In The Ground, un nuevo sencillo que marca su primera publicación desde el lanzamiento de su tercer álbum Open Wide en febrero de 2025. Grabado en los míticos Abbey Road Studios junto al productor Kid Harpoon —quien también trabajó en el disco anterior—, el tema se presenta como una pieza introspectiva y envolvente, con guitarras en capas, atmósferas brumosas y un ritmo hipnótico que sostiene su melancolía.

Según explicó el vocalista Eli Hewson en declaraciones recogidas por NME, la canción nació de un “flujo de conciencia” tras un periodo de pausa creativa. “Es difícil hablar del significado de tus propias canciones, pero la vemos como algo frágil que crece entre los escombros. O como ese último recuerdo borroso que tienes de alguien”, comentó. El resultado es un tema que reflexiona sobre la esperanza y la necesidad de mantenerse despierto ante la vida, con una sensibilidad que conecta con el tono emocional de Open Wide.

El lanzamiento llega justo antes del cierre de su gira Open Wide, que culminará el 31 de octubre con un concierto sold out en el Royal Albert Hall de Londres. Además, Inhaler participó recientemente en el evento benéfico Gig For Gaza, compartiendo cartel con Paul Weller y Primal Scream en una noche de solidaridad musical en el TROXY de Londres. Este gesto reafirma el compromiso social del grupo, que sigue consolidando su lugar en la escena indie europea con una propuesta cada vez más madura y emocionalmente resonante.

De Dublín al mundo: el ascenso firme de Inhaler

Formados en Dublín en 2016, Inhaler está compuesto por Eli Hewson (voz y guitarra), Robert Keating (bajo), Josh Jenkinson (guitarra) y Ryan McMahon (batería). Desde sus primeros sencillos como It Won’t Always Be Like This y My Honest Face, el grupo captó la atención por su mezcla de rock alternativo con tintes post-punk y synthpop, y por la presencia de Hewson, hijo de Bono de U2, aunque rápidamente demostraron tener identidad propia. Su álbum debut It Won’t Always Be Like This (2021) alcanzó el número uno en Reino Unido e Irlanda, consolidando su proyección internacional.

En 2023, publicaron Cuts & Bruises, un segundo disco que mostró una evolución sonora más pulida y melódica, con temas como Love Will Get You There y If You’re Gonna Break My Heart. La crítica especializada, incluyendo medios como The Line of Best Fit y Rolling Stone UK, destacó su capacidad para combinar energía juvenil con una producción sofisticada. Su tercer álbum, Open Wide, lanzado en febrero de 2025, reafirmó esa madurez con canciones introspectivas y una estética más atmosférica, como Your House y Billy (Yeah Yeah Yeah). Con Hole In The Ground, Inhaler continúa explorando nuevas capas emocionales sin perder el pulso melódico que los caracteriza, consolidándose como una de las bandas más prometedoras del indie europeo actual.