Iron & Wine convierte lo imposible en real con su nuevo álbum «Hen’s Teeth»

Iron & Wine, el proyecto liderado por el siempre inquieto Sam Beam, arrancará 2026 con un lanzamiento que él mismo describe como “un regalo imposible”. Su nuevo álbum, Hen’s Teeth, llegará el 27 de febrero a través de Sub Pop, presentado como un “disco hermano” de Light Verse (2024), pero con identidad propia. Según Beam, el título alude a algo que no debería existir, igual que estas canciones que fueron tomando forma casi por accidente durante varias sesiones en Los Ángeles junto al ingeniero y propietario de estudio Dave Way.
El disco reúne material grabado en los últimos años y cuenta con una lista de colaboradores que ya forman parte del universo habitual de Iron & Wine: David Garza, Sebastian Steinberg, Tyler Chester, Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow, Kyle Crane y Paul Cartwright. A ellos se suma una presencia especialmente emotiva: Arden Beam, una de las hijas del músico, que participa en varios temas aportando armonías y coros. Además, el trío de Americana I’m With Her —Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins— aparece en dos canciones, Robin’s Egg y Wait Up.
Como adelanto, Beam ha compartido el single In Your Ocean, acompañado por un videoclip dirigido por Spencer Kelly, donde una pareja se enfrenta a un tarro de conservas que se resiste a abrirse, una metáfora doméstica tan sencilla como efectiva para introducir el tono cálido y cercano del álbum. La gira de presentación llevará a Iron & Wine por Australia, Nueva Zelanda, Hawái y Norteamérica entre febrero y mayo.
Iron & Wine: dos décadas de folk íntimo, evolución constante y discos esenciales
Iron & Wine es una de las voces más reconocibles del folk independiente de las últimas dos décadas. Desde que Sam Beam irrumpió en 2002 con The Creek Drank the Cradle, grabado íntegramente en casa y con un sonido íntimo que lo situó de inmediato en el mapa del indie folk estadounidense, su trayectoria ha sido un ejercicio continuo de expansión sonora. A lo largo de los años, Beam ha pasado del minimalismo acústico a arreglos más ricos y complejos, incorporando elementos de country alternativo, soul, jazz suave e incluso pop orquestal. Discos como Our Endless Numbered Days (2004) o The Shepherd’s Dog (2007) consolidaron su reputación como compositor detallista y narrador emocional, mientras que trabajos posteriores como Kiss Each Other Clean (2011) o Ghost on Ghost (2013) mostraron su voluntad de experimentar sin perder su esencia melódica.
En la última década, Beam ha alternado álbumes en solitario con colaboraciones destacadas —como su trabajo junto a Jesca Hoop— y ha mantenido una presencia constante en festivales y giras internacionales. Su disco Light Verse (2024) marcó un regreso especialmente inspirado, combinando introspección y luminosidad. Ahora, Hen’s Teeth se presenta como una extensión natural de ese momento creativo, pero también como un espacio donde Beam permite que las canciones respiren con libertad, sin la presión de encajar en un concepto previo. La participación de su hija Arden y del trío I’m With Her añade nuevas capas emocionales y vocales, reforzando la sensación de comunidad que siempre ha caracterizado sus grabaciones. Con este nuevo lanzamiento, Iron & Wine reafirma su lugar como uno de los artesanos más sensibles y consistentes del folk contemporáneo.
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.