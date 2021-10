J. Cole y Wale colaboran por primera vez desde 2018 en «Poke It Out»

Canción

Poke It Out

Artista

J. Cole y Wale

Sobre la canción

La canción toma como base un sample de bajo eléctrico de Vivrant Thing, single publicado en 1999 por Q-Tip. Cole y Wale unen sus voces sobre estas bases en lo que supone su primera colaboración desde 2018 cuando lanzaron My Boy (Freestyle).

Wale – Poke It Out (feat. J. Cole)

Sobre el disco

La canción estará incluida en el próximo LP de Wale, Folarin 2, que se publicará el 22 de octubre y será su primer álbum desde Wow … That’s Crazy en 2019.

Sobre J. Cole

Primer artista en ser contratado por Roc Nation, el sello de Jay-Z, J. Cole fue uno de los raperos más exitosos comercialmente de la década de 2010. Mientras cursaba estudios universitarios en Nueva York, Cole se acercó a las oficinas de Jay-Z para entregarle un demo. Pese a ser recibido inicialmente con suma frialdad, Cole fue pronto convocado para participar en The Blueprint 3, el álbum de Jay-Z de 2009. Tras darse a conocer con dos mixtapes, Cole editó su debut Cole World: The Sideline Story en 2011 e inmediatamente alcanzó el primer puesto del ranking Billboard. Su fenomenal suceso se extendería a Born Sinner (2013) y 2014 Forest Hills Drive (2014), e incluso a los mucho más oscuros y personales 4 Your Eyez Only (2016) y KOD (2018).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!