Jack Black se une a Ca7riel y Paco Amoroso en “Goo Goo Ga Ga”, un delirio pop que mezcla humor, existencialismo y un viaje futurista a la infancia

El dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso vuelve a demostrar que no conocen el freno creativo con “Goo Goo Ga Ga”, su nuevo single junto al inimitable Jack Black, un encuentro tan improbable como irresistible. El tema, adelanto de su inminente disco Free Spirits, juega con la estética del pop más juguetón mientras esconde un trasfondo inesperadamente melancólico: el miedo a envejecer, la presión adulta y el deseo de volver a un estado de inocencia absoluta. “La juventud se me fue/ No sé si la aproveché/ Quisiera ser un bebé”, cantan, convirtiendo la contradicción entre humor y angustia en el corazón de la canción.

La colaboración con Jack Black funciona como un catalizador perfecto para ese tono entre absurdo y emocional. Su presencia amplifica el espíritu lúdico del tema, que juega con la idea de “ser un bebé”, “tener un bebé” y “querer que te traten como un bebé”, una especie de mantra pop que se mueve entre lo ridículo y lo profundamente humano. El videoclip, dirigido por Ferina, lleva esa idea al extremo: los tres artistas atraviesan una experiencia de “renacimiento crío‑cerebral futurista”, una metáfora visual sobre reconectar con el niño interior cuando la adultez se vuelve un peso insoportable. stereogum.com

“Goo Goo Ga Ga” confirma que CA7RIEL y Paco Amoroso siguen siendo dos de las mentes más inquietas del pop latino contemporáneo. Su capacidad para mezclar géneros, ironía y sensibilidad emocional los ha convertido en referentes de una escena que no teme romper moldes. Con Free Spirits a la vuelta de la esquina —sale el 19 de marzo—, este single funciona como una carta de presentación perfecta: atrevida, divertida y con más capas de las que parece a primera escucha.

Ca7riel y Paco Amoroso, una dupla que reinventó el pop argentino desde la irreverencia y la experimentación

Desde sus primeros lanzamientos, CA7RIEL y Paco Amoroso se han consolidado como una de las propuestas más innovadoras del panorama latino. Su mezcla de electrónica, trap, funk, rock y pop ha dado lugar a himnos generacionales como “Ouke”, “Jala Jala” o “Mi Sombra”. Tras sus etapas en solitario —con discos como El disko de CA7RIEL—, la dupla volvió a unir fuerzas para seguir expandiendo un universo sonoro que combina virtuosismo, humor y una estética visual siempre arriesgada. Sus directos, explosivos y teatrales, han recorrido festivales de toda Latinoamérica y Europa, confirmando su estatus como una de las propuestas más frescas y libres del pop actual. Con Free Spirits, apuntan a un nuevo salto creativo que reafirma su lugar como pioneros de una escena en constante mutación.

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