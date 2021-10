Jack White está de vuelta, tres años después, con «Taking Me Back»

Artista

Jack White

¿Por qué es noticia?

El artista acaba de publicar su primera canción en los últimos tres años, Taking Me Back, que además ha sido elegida como banda sonora del reciente trailer de Call of Duty: Vanguard, el famoso videojuego.

Sobre la canción

‎Como ya es costumbre, el propio White se ha encargado de producir la canción, tocar todos los instrumentos de la pista y grabarla en sus Third Man Studios en Nashville, Estados Unidos. Además, podemos disfrutarla por partida doble, ya que ha decidido lanzar dos versiones del mismo tema.

Sobre el disco

Por el momento, Jack White no ha dado muestras de que un sucesor a su Boarding House Reach de 2018 esté en camino, así que por el momento debemos conformarnos con este tema. Eso sí, si no has tenido suficiente de su arte, siempre puedes visitar su recientemente estrenada web, ‎Jack White Art & Design, donde muestra todos sus esfuerzos creativos en otras artes como el diseño de muebles, diseño gráfico, esculturas y más.‎

Jack White – Taking Me Back

Sobre Jack White

En paralelo a su actividad al frente de The White Stripes, Jack White no ha dejado de experimentar y aventurarse. Bien como solista de éxito, bien como integrante de The Raconteurs o The Dead Weather, incluso como productor, el artista estadounidense no ha parado quieto ni un momento. Su redefinición del garage rock, en la que también tienen cabida influencias del country, del pop y del blues, se presenta en toda su dimensión y amplitud en esta recopilación de sus mejores aportaciones. ¡Imposible resistirse!

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

