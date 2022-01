Canción : Jack White – «Love Is Selfish»

Jack White nos ofrece el primer sencillo del segundo álbum que lanzará éste año. Recordemos que fue en octubre del año pasado cuando dimos la noticia de los dos discos que White estaba preparando. Recordemos que Jack White actuará en España este verano dentro de Mad Cool 2022.

Sobre la canción

Título: Love Is Selfish

Pertenece a: Entering Heaven Alive

Sobre el disco: El segundo disco del año saldrá el 22 de julio, de la mano del sello Third Man Records.

Jack White – Love Is Selfish

Portada de Entering Heaven Alive

Entering Heaven Alive – Jack White

Tracklist de Entering Heaven Alive

A Tip From You To Me

All Along The Way

Help Me Along

Love Is Selfish

I’ve Got You Surrounded (With My Love)

Queen Of The Bees

A Tree On Fire From Within

If I Die Tomorrow

Please God, Don’t Tell Anyone

A Madman From Manhattan

Taking Me Back (Gently)

Sobre Jack White

En paralelo a su actividad al frente de The White Stripes, Jack White no ha dejado de experimentar y aventurarse. Bien como solista de éxito, bien como integrante de The Raconteurs o The Dead Weather, incluso como productor, el artista estadounidense no ha parado quieto ni un momento. Su redefinición del garage rock, en la que también tienen cabida influencias del country, del pop y del blues, se presenta en toda su dimensión y amplitud en esta recopilación de sus mejores aportaciones. ¡Imposible resistirse!

Descubre algunos de sus mayores éxitos

