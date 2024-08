James Bay y Brandon Flowers unen fuerzas en “Easy Distraction”

James Bay ha lanzado su nuevo sencillo Easy Distraction, coescrito con Brandon Flowers, el líder de The Killers. Esta colaboración marca la primera vez que ambos artistas trabajan juntos y es el segundo adelanto del próximo álbum de Bay, Changes All The Time, que saldrá el 20 de septiembre a través de Mercury/EMI. Bay describe la canción como una reflexión sobre darse cuenta tarde de la importancia de alguien y aún querer mostrarle afecto.

Bay compartió su entusiasmo por trabajar con Flowers, a quien considera uno de sus mayores héroes. La colaboración surgió después de que un amigo en común le informara que Flowers estaba interesado en escribir con nuevos artistas. Bay viajó a Park City, Utah, para trabajar con él, describiendo la experiencia como increíble y reveladora.

Bay también anunció una gira por el Reino Unido e Irlanda para febrero de 2025, con fechas en ciudades como Glasgow, Newcastle, Leeds, Manchester, Birmingham, Dublín y Londres.

Por su parte, The Killers están actualmente en Las Vegas celebrando el 20º aniversario de su álbum Hot Fuss con una residencia especial y lanzaron recientemente un nuevo sencillo titulado Bright Lights.