James Blake estrena “Life Is Not The Same”, segundo adelanto de su nuevo disco

Canción: Life Is Not The Same

Artista: James Blake

Pertenece a: Formará parte de Friends That Break Your Heart, el nuevo disco de James Blake.

¿Cuándo podremos escucharlo al completo? El próximo 10 de septiembre a través de Republic Records.

Sobre la canción: En esta canción, Blake colabora con Take A Daytrip, el dúo de productores que se abrió paso con Mo Bamba de Sheck Wes y ha trabajado en la mayoría de los singles que Lil Nas X ha publicado tras Old Town Road, así como The Scotts, la colaboración entre Travis Scott y Kid Cudi.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify. Y también a continuación…

Sobre James Blake

Después de cosechar cierto éxito como productor de música electrónica allá por los años 2000, James Blake, británico nacido en Londres, lanzó una serie de LP en los que mezclaba la música electrónica con melodías sincopadas de gran calidad y elegancia. Su música pausada, plagada de ritmos suaves, se caracteriza por una voz resaltada mediante diferentes efectos electrónicos. Su primer álbum de estudio, lanzado en el 2011, fue nominado a diversos premios como el Mercury Prize, el cual ganó con su siguiente álbum.