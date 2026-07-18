James Blake y Travis Scott se han unido para firmar “When I’m Home”, la canción de los créditos finales de The Odyssey, la nueva película de Christopher Nolan estrenada este mismo viernes. El tema, producido junto al compositor Ludwig Göransson, cierra la banda sonora oficial de la película y ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Sirenas, bardos y Homero: así suena “When I’m Home”

“When I’m Home” es una pieza de casi cinco minutos, oscura y atmosférica, en la que Travis Scott recorre en clave rap el viaje de Ulises de vuelta a casa tras la Guerra de Troya, mientras James Blake pone voz a una especie de Sirena que envuelve los versos del rapero con su característico falsete. En sus versos, Scott alude directamente a la travesía del héroe griego, con referencias a la flota, a las sirenas y a la propia batalla de Troya, mientras Blake responde con líneas que hablan de reconocer, por fin, el hogar al que se regresa. Lejos de sonar como un himno triunfal de regreso, el tema opta por un tono casi de pesadilla, con capas de voces distorsionadas y melodías que se van intensificando poco a poco hasta el final, algo que casa con lo que Ulises tuvo que atravesar antes de volver a Ítaca. Christopher Nolan figura además como coautor de la canción, junto a Scott, Blake y Göransson.

No es la primera vez que Blake y Scott trabajan juntos: ya colaboraron en “Delresto (Echoes)” y en “Til Further Notice”, el cierre de Utopia (2023), y antes en “Stop Trying to Be God”, de Astroworld (2018), donde Blake compartía tema con Kid Cudi, Philip Bailey y Stevie Wonder. Tampoco es la primera vez que Scott trabaja con Nolan: el rapero ya puso voz a “The Plan”, tema incluido en la banda sonora de Tenet (2020), también producida por Göransson.

De Enfield a Houston: los caminos de James Blake y Travis Scott hasta “The Odyssey”

Nacido en Enfield (Londres) en 1988, James Blake se dio a conocer a comienzos de la pasada década con una serie de EP que fusionaban dubstep, soul y una sensibilidad electrónica minimalista, antes de consolidarse con su álbum debut homónimo de 2011. Desde entonces ha compaginado su carrera en solitario, con discos como Overgrown, The Colour in Anything o su reciente Trying Times, con un papel cada vez más relevante como productor y colaborador para artistas de la talla de Beyoncé, Frank Ocean, Rosalía o el propio Travis Scott, con quien mantiene una de sus alianzas creativas más duraderas. Precisamente su faceta como colaborador ha estado en el centro de la actualidad reciente, después de que pidiera retirar su nombre de los créditos de «Bully», el último disco de Kanye West, por considerar que la versión final no reflejaba lo que él había creado; “When I’m Home” llega así como un contraste, una colaboración en la que Blake sí aparece plenamente satisfecho con el resultado.

Travis Scott, por su parte, ha construido su carrera entre el trap psicodélico y la escala de estadio, con discos como Astroworld (2018) o Utopia (2023) que lo consolidaron como una de las figuras más influyentes del hip hop contemporáneo. The Odyssey supone además su salto a la gran pantalla: el rapero interpreta a un bardo que recita fragmentos de la Guerra de Troya al comienzo de la película y reaparece brevemente más adelante, un papel que Nolan explicó como un guiño a la tradición de la poesía oral, de la que dijo que guarda cierto paralelismo con el rap. Según ha contado el propio Scott, la propuesta le llegó directamente de una llamada de Nolan para plantearle la idea, y su respuesta fue tan simple como aceptar sumarse al proyecto sin condiciones. La película, uno de los estrenos más esperados del año, ha recibido además una acogida crítica muy favorable, con varios medios especializados llegando a calificarla como uno de los puntos más altos del cine reciente.

Gongs de bronce y liras: el detalle histórico detrás de la banda sonora de “The Odyssey”

The Odyssey, adaptación del poema épico de Homero protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, cuenta además con un reparto que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Jon Bernthal. Para la partitura, Göransson, colaborador habitual de Nolan tras su trabajo en Tenet y Oppenheimer, ha recurrido a instrumentación propia de la Edad de Bronce, con 35 gongs de bronce, liras y el aulos, un antiguo instrumento de viento griego, para reforzar la ambientación histórica del filme. Ese mismo cuidado por lo artesanal, con instrumentos que directamente pudieron sonar en la época en la que está ambientado el poema original, es lo que convierte a “When I’m Home” en una pieza de cierre coherente con el resto de la banda sonora, a pesar de tratarse del único tema con voces y estructura de canción dentro de un score mayoritariamente instrumental.

▶ “When I’m Home” — James Blake, Travis Scott & Ludwig Göransson | 17 de julio de 2026 | The Odyssey (Banda Sonora)

¿Qué os parece este cierre tan particular para la epopeya de Nolan, con Blake y Scott convertidos en sirena y bardo respectivamente? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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