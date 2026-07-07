Detrás de una canción que suena a historia de amor casi siempre hay otra historia escondida. Es lo que pasa con James Zero, artista independiente de Gallitzin (Pensilvania), que acaba de publicar «PAST IS PERFECT», penúltimo adelanto de su segundo álbum, early2thou, previsto para agosto.
Un homenaje disfrazado de canción de amor
A primera escucha, «PAST IS PERFECT» suena a balada emo de manual: guitarras melódicas, un estribillo que se agranda y una voz que suplica algo parecido a la nostalgia romántica. Pero el propio Zero ha explicado que la canción no habla de una pareja, sino de un amigo que perdió hace años, y que el título resume su forma de entender el pasado: no porque fuera indoloro, sino porque cada cicatriz explica quién eres ahora. Así lo resume el propio artista: «El pasado es siempre perfecto, nos muestra quiénes deberíamos ser. Es cómo yo te recuerdo, es cómo tú me recuerdas a mí».
Un antes y un después en la guitarra de James Zero
Zero, que factura él solo la práctica totalidad de su música (composición, producción, grabación, mezcla, masterización y todos los instrumentos), ha señalado «PAST IS PERFECT» como un punto de inflexión personal: es la primera canción de su carrera en la que se atreve con un solo de guitarra propiamente dicho, además de varios riffs melódicos que amplían una paleta sonora hasta ahora más centrada en la producción electrónica y las capas vocales. El tema bebe del emo de principios de los 2000 de bandas como The Used y My Chemical Romance, pero lo cruza con las texturas electrónicas de Porter Robinson y Madeon, una combinación que también definía su álbum debut. La grabación tuvo lugar en The Winter Station Studios (Pensilvania), el mismo estudio donde Zero grabó Oceans (& Other Bodies of Water), su primer disco.
Rumbo a «early2thou»
«PAST IS PERFECT» es el penúltimo single de early2thou, el segundo álbum de estudio de Zero, que llegará en agosto bajo su propio sello, Anything But Kountry Records. El disco viene precedido de una serie de adelantos («FEAR OF HEIGHTS», «YOU’RE A GHOST», «HEAVENSENT», «FOREVERMORE» y «BABY, YOU’RE NO KRYPTONITE») con los que Zero ha ido dibujando un relato sonoro anclado en la estética y la música de su infancia, entre el pop-punk y el emo de comienzos de siglo. Se trata todavía de un proyecto de perfil muy modesto y en construcción, pero con una identidad sonora reconocible desde ya.
¿Quién es James Zero?
James Zero es un artista independiente de Gallitzin (Pensilvania) que debutó en 2021 con Oceans (& Other Bodies of Water), álbum nominado a los CPMA que sumó decenas de miles de reproducciones. Desde entonces ha construido su carrera bajo la lógica DIY más estricta: escribe, produce, graba, mezcla y masteriza todo su material, además de tocar guitarra, bajo, batería y voces, con alguna colaboración puntual (como la del guitarrista RJ Pasin en «YOU’RE A GHOST»). Su nuevo álbum, early2thou, explora ese cruce entre nostalgia emo y producción electrónica que atraviesa toda su discografía, todavía a pequeña escala pero con una visión de artista muy definida.
▶ «PAST IS PERFECT» — James Zero | 12 de junio de 2026 | Anything But Kountry Records
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