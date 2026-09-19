Jamie T ha compartido “Tallahassee”, el tema que cierra Ghosts (100 Days of Morning), su sexto disco, y lo hace mirándose al espejo antes de la actuación más importante de su carrera.

Escrita la madrugada de Finsbury Park

“Tallahassee” nació de madrugada, el 30 de junio de 2023, horas antes de que Jamie T subiera al escenario de Finsbury Park para tocar ante 40.000 personas, el concierto que él mismo ha descrito como el más grande de su trayectoria. El propio artista ha resumido así el sentido de la canción: «Intentando, y no logrando, darme una charla motivadora frente al espejo antes del concierto más grande de mi carrera», ha declarado. El tema samplea la canción homónima del cantautor canadiense Leif Vollebekk (2017), una elección que Jamie T ha explicado apelando a lo personal: «una constante durante algunos momentos personales difíciles de mi vida», ha dicho sobre la versión original, que le ha acompañado en varios tramos complicados. El disco entero, según ha contado el propio Jamie T, nace de un año que él mismo calificó de difícil, construido a partir de viejas ideas convertidas en fantasmas que finalmente encontraron forma, lo que hace de un cierre tan personal como “Tallahassee” una elección casi obligada para el tramo final del disco.

Un repaso a quienes le formaron

Sobre ese sample, Jamie T construye una letra que repasa, entre la ironía y la inseguridad, su propio lugar dentro de la cultura británica: nombra a Lily Allen, The Streets, la artista Tracey Emin, Paul Heaton (The Beautiful South, The Housemartins) y a Liam Howlett, de The Prodigy, como referencias que le han marcado, mientras se pregunta en voz alta si de verdad está a la altura de compararse con ellos o si, como llega a admitir en algún verso, no es más que un impostor reciclando ideas ajenas. Es una autocrítica muy propia de Jamie T, que lleva toda su carrera mezclando la bravuconería del personaje con momentos de duda mucho más desnuda, y que aquí convierte el gesto de nombrar a sus referentes en una forma de medirse con ellos, no de presumir de compañía. No es la primera vez que Jamie T convierte una lista de nombres propios en material de canción: a lo largo de su carrera ha demostrado un interés casi obsesivo por la cultura popular británica, desde marcas y objetos cotidianos hasta figuras de la música y el arte, como una forma más de situar sus canciones en un tiempo y un lugar muy concretos.

El vídeo: un Ferrari como guiño a la letra

El single llega acompañado de un vídeo dirigido por Rob Thorogood, que continúa la estética que ya había estrenado con “3310”, el primer adelanto del disco. El clip muestra un Ferrari Testarossa circulando por carreteras rurales al amanecer, en referencia directa a uno de los versos de la canción, intercalado con planos de Jamie T actuando frente al propio coche y junto a una furgoneta de helados. Es un vídeo que, como el propio single, se mueve entre lo cotidiano y lo aspiracional, sin perder nunca el punto de humor que atraviesa toda la canción. La producción, además, corre a cargo del propio Jamie T junto a Hugo White, de The Maccabees, uno de los colaboradores habituales de este nuevo disco.

De vuelta a los escenarios en diciembre

El single llega además con la gira británica ya en marcha: siete fechas confirmadas para diciembre, con parada en el recientemente reabierto Olympia de Londres y en el Co-op Live de Manchester, entre otras ciudades. Será su primera gira completa en cuatro años, después de que el artista fuera recuperando el contacto con los escenarios poco a poco a lo largo de este último año, incluido un pase sorpresa como cabeza de cartel en el Reading Festival.

Jamie T, casi veinte años de dudas convertidas en canciones

Jamie T, nombre artístico de Jamie Alexander Treays, debutó en 2007 con Panic Prevention, disco nominado al Mercury Prize que lo consagró como una de las voces más singulares del indie británico de la época. Desde entonces ha publicado cuatro discos más, todos ellos en el top 10 británico, y Ghosts (100 Days of Morning), que ya os presentamos en su momento, llega ahora como el primero desde 2022. Si aquel disco lo situó por primera vez en el número uno de las listas, “Tallahassee” sugiere que el éxito no ha despejado del todo las dudas de Jamie T sobre su propio lugar en la conversación, algo que, paradójicamente, lleva siendo el motor de algunas de sus mejores canciones desde el principio.

¿Qué te parece este Jamie T más introspectivo de “Tallahassee”, frente al tono más nostálgico y desenfadado de “3310”?

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