Canción: Jamie XX – «Kill Dem»

Jamie xx, uno de los tres miembros de la banda The XX, ha lanzado una nueva canción inspirada en el carnaval de Notting Hill, un sencillo que viene después del tema -muy bien recibido- Let’s Do It Again a principios de año.

Respecto al tema, Jamie XX comentó: «Comencé a hacerla en un momento en el que no estábamos seguros de cuándo íbamos a poder hacer cosas. Estaba deseando que llegara el día en que pudiera volver a hacer lo que me gusta. Fue una de esas cosas que ocurren de forma instantánea y eso es algo raro para mí hoy en día. Sucedió en casi un día».

El artista se encuentra listo para liderear un par de conciertos en Nueva York y Los Angeles, junto con Four Tet, Floating Points, Avalon Emerson, y Omar S para el 23 de septiembre en el Forest Hills Stadium ubicado en Queens; y Caribou y Arushi Jain para el 30 de septiembre en el mítico Hollywood Bowl.

Sobre Jamie XX

En paralelo a la reconocida trayectoria de su grupo The xx, Jamie Smith ha deslumbrado al público con una fascinante carrera como solista. Como remezclador ahí quedan sus brillantes versiones para nombres como Radiohead y Adele o el proyecto We're New Here (2011). Y como productor intuitivo e innovador más de lo mismo: el de Londres convierte cada lanzamiento en todo un acontecimiento para los aficionados a la electrónica. Fiel a sus influencias, Jamie xx ha conseguido que su cóctel de house, trip hop, pop y dubstep suene único, fresco y novedoso. ¿Quieres comprobar por qué?

Fuente: Apple Music

Discografía de The xx

We're New Here (con Gil-Scott Heron - 2011)

In Colour (2015)

