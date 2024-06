Jamie xx regresa con «In Waves»: Un viaje sonoro que promete superar su debut

El reconocido productor y DJ Jamie xx ha anunciado su esperado segundo álbum en solitario, In Waves, que se publicará el 20 de septiembre. Este proyecto llega casi una década después de su aclamado debut In Colour, y promete llevar la discografía del artista a nuevos horizontes.

In Waves constará de 12 nuevas canciones, incluyendo la colaboración veraniega con Honey Dijon, Baddy On The Floor, y colaboraciones con grandes nombres como Robyn, Panda Bear, John Glacier y más. Además, el álbum captura los “crescendos emocionales y la emocionante volatilidad de una noche mística”, según el propio Jamie xx.

Para celebrar el anuncio, Jamie xx ha lanzado el nuevo sencillo Treat Each Other Right, un himno futurista que ya ha sido parte de sus sets de DJ en los últimos años. El lanzamiento viene acompañado de un cautivador video musical realizado junto a la fotógrafa y cineasta Rosie Marks.

El álbum también estará disponible en varios formatos de vinilo, incluyendo un LP de lujo que incluye un bonus de 12” con sencillos anteriores y dos pistas exclusivas: F U (ft. Erykah Badu) y Do Something.